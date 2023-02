S počtem hráčů v přípravě nemá problém, kádr je dostatečně široký. „Kádr činí kolem dvaceti hráčů. Není problém, když na trénink dorazí kluci z béčka nebo dorostu. Určitě bychom v přípravných zápasech chtěli dát možnost i těmto hráčům,“ podotkl Pavliš.

V přípravě se chce trenér zaměřit na tradiční „dobití baterek“ a co se týče herní stránky, tak na vyladění defenzivní činnosti. „Přípravné období je dlouhé, samozřejmě je to hodně o fyzičce. V podzimní části nás trápila defenziva, obdrželi jsme hodně laciných gólů. Na tom musíme určitě zapracovat,“ má jasno kouč jedenáctého celku tabulky skupiny C.

Ostrá by měla v přípravném období sehrát celkem šest přípravných zápasů. „Kvalita je určitě dostačující, i když nehrajeme se soupeři z vyšších soutěží. To není mnohdy rozhodující. První zápas jsme odehráli v Nehvizdech (1:1), dále nás čekají Benátky B, Poděbrady B, Krchleby, Březno a Jevany,“ vyjmenoval soupeře v přátelských zápasech kouč Ostré.

Nedílnou součástí přípravy Ostré je také zimní soustředění. „Na soustředění jsme byli koncem ledna v Horní Malé Úpě. Hodnotím ho velmi pozitivně. Nejen z pohledu sportovního, ale také klubového. Účastnila se ho většina hráčů áčka a dorostu,“ byl rád trenér mužstva. „Těší mě, že s námi byli také zástupci realizačního týmu a vedení klubu, což určitě podpoří soudržnost v klubu,“ pochvaluje si lodivod.

Kádr doznal také malých změn. „Bohužel s námi zatím nemohl zahájit tréninky ze zdravotních důvodů Kuba Kadeřábek. Do týmu se vrací Standa Volejník a také Filip Bílek. Věříme, že to bude ten správný impuls a oba nám pomohou k lepším výsledkům,“ dodal trenér Josef Pavliš.