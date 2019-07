Čelákovice – Praga Praha 3:0

„Byl to náš první zápas po letní pauze a to bylo znát. K vidění bylo hodně nepřesností, ale to co jsme chtěli, abychom měli herní vytíženi, to tam bylo,“ shrnul trenér čelákovického Unionu Radek Skuhravý.

Další utkání mají Čelákovice v plánu na sobotu. „To odehrajeme zápas s Milovicemi,“ dodal kouč Skuhravý.

Branky: Dalekorej 2, Koch. Poločas: 1:0. Union Čelákovice: Petr Bařina (Schloser) – Kolovecký, J. Homola, Pavel Bařina, Vacek, Arazim, Matějka, P. Homola, Pánek, Dalekorej, Koch.

Markéta Stiborová