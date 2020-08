V prvním mistrovském utkání se střetl tým z Ostré a Městce Králové. Fotbalové okresní derby celků hrajících krajskou I.B třídu ve skupině C skončilo ve prospěch hostujícího Městce. Gólem do šibenice se uvedla nová posila hostů Václav Šorm.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK

V prvním poločase Ostrá držela balon a kontrolovala hru. „Městec se dostane třikrát za půlku a my najednou prohráváme nula dva. Po poločase vypadal obrázek hry dost podobně. Městec hrál zataženě z bloku a vyrážel do rychlých brejků. My jsme se snažili nějak dostat do šancí, ale chyběla nám finální fáze,“ nebyl rád hrající kouč Ostré Lukáš Dejl. „Pak ještě Vašek Šorm trefil krásně standardku do šibenice a prohrávali jsme o tři góly. To je prakticky po zápase. Na konci jsme po závaru ve vápně ještě korigovali Matoušem Kluzáčkem na 3:1, ale to už bylo z naší strany všechno. Mrzí mě, že na tréninku se učíme sehrávat nějaké situace a při zápase to absolutně neplníme,“ mrzelo domácího kormidelníka Dejla.