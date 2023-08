Pro oba okresní celky se jednalo o generálku, která vyšla mnohem lépe týmu hrajícímu vyšší soutěž. Fotbalisté Poříčan připravující se na nejvyšší soutěž, porazili na poděbradské umělé trávě lyský Slovan, který působí o soutěž níž, tedy v I.A třídě. Poříčany nasázely svému okresnímu rivalovi šest branek. A to ještě Rathouský chytil na začátku penaltu.

Z přípravného fotbalového utkání Poříčany - Lysá nad Labem | Video: Deník/Vladimír Malinovský

Poříčany – Lysá 6:1

„Pro nás docela dobrá generálka, hlavně pro sebevědomí hráčů. Až na nějaké chybičky jsme s výkonem spokojeni. V ofenzivě jsme nedokázali vyřešit spoustu věcí a na gól potřebujeme tři šance. Zase jsme spoustu příležitostí spálili a bojím se, aby nás to nemrzelo v dalších zápasech, abychom na to nedoplatili. Proměnili jsme třetinu šancí, potřebovali bychom jich proměnit víc. A nejsou to malé šance, ale fakt velké tutovky. S tím se potýkáme celou přípravu. Jinak musím hodnotit výkon hráčů velmi pozitivně, pracovali, chtěli běhat, po ztrátě přepínání, takže celkově výkon velice dobrý. Zlepšit musíme proměňování šancí,“ uvedl po utkání jeden z poříčanských trenérů Zdeněk Šmejkal.

„Poříčany byly jednoznačně lepší po celý zápas. Byly rychlejší, my jsme naopak nestíhali a kupili jsme chyby,“ přiznal trenér Lysé Tibor Mičinec. „Na začátku ještě Rathouský chytil penaltu, jinak nás soupeř rozebíral, my jsme nestíhali a vzadu jsme byli špatní. Gól jsme sice dali po pěkné akci, ale jinak jsme na soupeře neměli. Poříčany nás přehrály ve všech činnostech,“ dodal zklamaný kouč lyského mužstva.

Branky: Janda 2, Dobřanský 2, Janko, Kutina - Kodeš. Poločas: 3:1.

Poříčany: Vymazal – Makovský, Pařízek, Hanzl, Kutina, Dukay, Koutenský, Řehák, Janda, Janko, Bím, střídali Jarschel, Dobřanský, Dvořák, Bázlík, Jícha.

Lysá: Rathouský – J. Kříž, Müller, Schneiberg, Hodboď, Veselý, Krušinský, Kodeš, Hanke, T. Kříž, Ryšánek, střídal Malínský.