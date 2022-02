Po delší pauze zase vedl mužstvo jako hlavní kouč. Zdeněk Šmejkal převzal vládu nad poříčanským divizním týmem. „Už mi to chybělo,“ přiznal staronový trenér Zdeněk Šmejkal.

Jeho tým podal v prvním poločase kvalitní a soustředěný výkon, ten okořenil forvard Petr třemi zásahy. Divizní celek tak byl na koni. Jenže těsně před poločasem inkasoval branku a po změně stran dokázaly Dobrovice stav srovnat. Poříčanští střelci se už neprosadili.

„Poločas byl z naší strany dobrý Dokud jsme vydrželi běhat, tak to bylo dobré,“ pochvaloval si kouč Poříčan. „Vedli jsme tři nula a vypadalo to dobře. Jenže těsně před poločasem jsme dostali gól. V přestávce soupeř protočil devět lidí, byl jednoznačně lepší a přehrával nás. Řekl bych, že konečná remíza je zasloužená. My jsme byli lepší v prvním poločase, soupeře zase ve druhém,“ zhodnotil utkání Šmejkal.

V týmu Poříčan se objevil Makovský, který přišel z Českého Brodu. Poříčanští měli zájem ještě o jeho spoluhráče Herzána, ten ale nastoupil ještě za Český Brod. „Zatím byl Makovský jediným nováčkem. Podle mých informací by měl Herzán zamířit do Kolína. Ale uvidíme, jak to dopadne,“ řekl Šmějkal.

V divizním kádru chybí kromě Skořepy, který má namířeno do Českého Brodu, ještě Mario Gajdasz. Ten zkouší štěstí v Rakousku spolu se sokolečským střelcem Markem Ramšákem.

Branky Poříčan: Petr 3. Poločas: 3:1.

SK Poříčany: Janocsko – Kučera, Pergl, Chlapec, Kabyl, Zolotuchin – Makovský, Stárek, Houžvička, Bím – Petr, střídal Urban.