„Vedli jsme už tři nula, ale ve druhém poločase jsme tahali fyzicky za kratší konec,“ přiznal trenér Vykáně Oldřich Pařízek. „Soupeř ke konci ukázal svoji sílu a kvalitu. Pro diváky to bylo zajímavé utkání. My máme ze zápasu dobrý pocit, penalt už jsou loterie. Byli jsme o něco lepší, ale od šedesáté minuty nám docházelo. Měli jsme ještě šanci na čtyři jedna, ale nedali jsme. Nám došly síly a postoupili hosté. Posledních třicet minut byli hosté lepší,“ dodal Pařízek.

Kanonýr Deníku Martin Hojsák: Nebylo to jen o mých čtyřech gólech

„Zápas bych zhodnotil jako zkušenost proti mladí. Věděli jsme před zápasem, že i když je to I.B třída, tak má Vykáň velice zkušený tým - ať už jsou to bratři Jarolímové a další zkušení hráči, kteří hráli vyšší soutěže,“ uvědomoval si jeden z hostujících trenérů Zdeněk Šmejkal. „Hráčům jsme před začátkem říkali, jak k tomu nepřistoupí na sto procent, bude problém. Bohužel se stal pravý opak. První poločas byl na šance vyrovnaný i celkem hra. Bohužel ve 40. minutě jsme udělali velkou hrubku a domácí šli do vedení. Aby toho nebylo málo, hned za minutu jsme inkasovali druhou branku. Druhý poločas začal v podobném tempu a soupeři jsme nabídli další možnost z pokutového kopu a bylo zle – tři nula. Až v 60. minutě jsme pochopili, že se budeme těžko dostávat kombinační hrou do zkušeného týmu a zvýšili jsme o sto procent pohyb a náběhy za obranu, což domácím dělalo problém a my z toho těžili. Za třicet minut jsme dokázali vyrovnat a na penalty jsme postoupili,“ ulevil si Šmejkal. „Myslím, že tento zápas byl pro nás velice užitečný. A věřím, že si z toho vezmeme ponaučení do dalších bojů, že s naším mladým týmem se musíme prostě nutit do sprintových náběhů a trhat obrany soupeřů. Čím dřív to kluci dostanou do hlav a pochopí, tím dřív budeme úspěšnější,“ má jasno kouč Poříčan.

Branky: 40. Ratner, 41. Kočí, 49. Dlouhý (z PK) – 61. Dobřanský, 68. a 73. Makovský (1. z PK). Poločas: 2:0.