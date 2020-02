Poříčany – Slaný 4:2

V poločase byl stave nerozhodný 1:1, po změně stran pro sebe zápas rozhodli poříčanští fotbalisté. Janda dokonce sahal po hattricku, ale neproměnil penaltu. To ale jeho tým mrzet nemuselo, Poříčany i přesto o dvě branky vyhrály. „Měli jsme více ze hry, byli jsme lepší v držení balonu. Už první poločas pro nás vyzněl na šance jasně čtyři nula. Vedení jsme se ujali po krásné akci, kdy se z voleje trefil Gajdasz. Soupeř ale do poločasu vyrovnal po skrumáži,“ popsal nejdůležitější momenty první půle vedoucí poříčanského mužstva Petr Stárek. „Ve druhém poločase jsme hráli po větru a Slaný jsme už do ničeho nepustili. Po rychlých akcích jsme měli další šance, měli jsme jich snad sedm. Sehráli jsme velice dobrý zápas s řadou krásných akcí, utkání mělo velkou kvalitu. Fotbalově se nám to povedlo,“ byl z výkonu nadšený vedoucí týmu.

Je vidět, že to Poříčany myslí se záchranou hodně vážně. „Naše posily jsou hodně znát. Po přestávce do utkání ale velice dobře naskočili i střídající hráči. Pochvalu jsme dostali i ze soupeřova tábora,“ dodal Petr Stárek.

Branky Poříčan: Janda 2, Gajdasz, Petr. Poločas: 1:1.

SK Poříčany: Malík – Pergl, Chlaoec, Kabyl, Valín – Gajdasz, Janda, Balšánek, Houžvička, Šmidrkal – Petr, střídali Zolotuchin, Stárek, Dvořák.