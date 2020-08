Polaban neprožil zrovna podařenou přípravu. Sezona bude hodně těžká. „Naším cílem je jednoznačně záchrana. Bude to těžké, to je jasné,“ uvědomuje si jeden z trenérů nymburského mužstva Lukáš Vlk. „Máme nějaké možnosti a z toho musíme vycházet. Nechtěli jsme dělat nějaké úlety,“ přidal Vlk.

Na startu přípravy v týmu skončili Zörkler a Bohdan, na poslední chvíli odešel do Lysé nad Labem Patrik Müller. „Jinak je v zásadě kádr stejný. Ještě se pokoušíme někoho získat, někoho bychom rádi přivítali, sítě máme rozhozené,“ uvedl nymburský trenér.

Poříčany přišly na začátku přípravy o dva stabilní borce směrem do ofenzivy. Zranili se Janda a Balšánek. Prvně jmenovaný byl měl být v pořádku. Navíc odešli Zdeňka, Šmidrkal a Kokoška. Klub na to reagoval a získal další hráče. „Přišel Kutina z Motorletu Praha, Skuhravý ze Záp a Skořepa ze Českého Brodu. Do prvního zápasu bychom měli dotáhnout ještě příchod dvou hráčů,“ řekl Zdeněk Šmejkal, trenér Poříčan. „Tým se celkem docela dost omladil , ale kluci mají chuť a chtějí pracovat, což je dobře . Jinak pokud se dotáhnou ještě dva kluci, budu s kádrem spokojený,“ podotkl Šmejkal.

A jaké bude mít týme cíle? „Myslím, že týmy jako Kolín, Vysoké Mýto, Náchod a Velké Hamry favorizuji na boj o postup. Zbytek týmu si to muže rozdat každý s každým. Ale já doufám, že i ty velké týmy, které jsem zmínil, že potrápíme. Soutěž se mi velmi líbí, jelikož tam máme zase spoustu derbíček, pro lidi je to zajímavá skupina a zápasy, a konečně budeme hrát na domácím stadionu,“ těší se na sezonu poříčanský kormidelník.