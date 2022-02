Souboj dvou okresních celků se v sobotním dopoledni nekonal. Vlastně až těsně před ním se musel odložit. S počtem lidí v kádru měla problém poděbradská Bohemia. „Je pravda, že jsme měli na zápas málo lidí. Snažili jsme se, aby se utkání odehrálo, ale nedali jsme to dohromady. Měli jsme v záloze dorostence a kluky z béčka, jenže ráno odpadl ještě Saša Bora a bylo nás fakt málo. Bylo by nás asi deset. Padalo to celý týden, bylo to tragické, trénovali jsme v sedmi nebo osmi lidech,“ uvedl důvody nesehraného střetnutí poděbradský trenér Tomáš Staněk. „V utkání bychom měli asi sedm kluků z áčka a to by nemělo smysl ani pro jeden tým. A jestli je to komplikace? Není to tak hrozné. Ve středu bychom měli hrát zápas s mladíky Dukly. Takže až takový problém to asi není,“ řekl Staněk.