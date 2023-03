Funkcionáři Poříčan v dlouhé pauze rozhodně nezaháleli a výsledkem toho je hned několik změn v hráčském kádru. A trenéři Šmejkal s Doležalem by ještě rádi viděli v jejich týmu jednu výraznou osobnost. Velký zájem mají o Davida Fikejze z divizního Českého Brodu. Osmatřicetiletý zkušený forvard by do týmu pasoval. A to nejen pro své nesporné kvality a zkušenosti. „U Davida je to o tom, že je to náš velký kamarád a rádi bychom s ním oba byli ještě na jedné společné štaci,“ uvedl za trenérský tandem poříčanského týmu Zdeněk Šmejkal – Miroslav Doležal prvně jmenovaný. „Stále věříme, že se nám jej podaří do startu jarní části sezony přivést,“ doufá Šmejkal. „Čekáme, jak se rozhodne. Určitě by nám ale pomohl.“