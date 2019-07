Újezd nad lesy - Poříčany 4:2

„Dostali jsme takovou facku na probuzení,“ začal hodnocení poříčanský trenér Zdeněk Šmejkal. „Jsem rád, že ten zápas přišel teď. Ukázalo mi to spoustu věcí, na kterých musíme zapracovat. A druhá věc se týká přístupu. Jde o to, že si nejdeme zahrát, ale každý zápas musíme mít nastavenou hlavu, že ho jdeme vyhrát. Do prvního kola zbývá ještě čtrnáct dní, tak musíme pracovat, abychom přišli připraveni,“ shrnul Šmejkal.

Branky Poříčan: Kacafírek, Janda. Poločas: 1:0. SK Poříčany: Malík - Pergl, Zdeňka, Štěch, Puk, Ramšák, Šmidrkal, Seifert, Kokoška, Janda, Kacafírek, střídali Gajdasz, Červený, Prejsek.

Markéta Stiborová