Do Sparty Kolín se vrátili mladíci Němec a Řehák, kteří se budou snažit dostat do kádru třetiligového celku. Pokud neuspějí, v Poříčanech mají dveře otevřené. Do Českého Brodu se vrátil Kohout. „Nikdo další z našich hráčů neodchází. Alespoň zatím,“ usmál se trenér týmu Zdeněk Šmejkal. A kdo naopak míří do Poříčan? To z kouče nedostanete. „Dotahujeme příchod tří kluků. Ale nemohu říct, o koho se jedná, je to v jednání. Jsme ale dohodnutí,“ věří v příchod posil Šmejkal. „Chtěli bychom přivést čtyři až pět hráčů, ale uvidíme, jestli se nám to podaří,“ přidal kouč, který má momentálně ještě další starosti. Stal se totiž otcem.