„Pro nás to byl teprve první zápas na velkém hřišti,“ uvedl jeden z poříčanských trenérů Zdeněk Šmejkal. „Ukázalo nám to, na čem musíme pracovat. Udělali jsme hodně chyb, ve hře bylo hodně nepřesností. Do zápasu naši kluci přenesli tak padesát procent toho, co trénujeme a mužstvo má určitě na víc. Udělali jsme spoustu chyb ve finální fázi, hlavně v zakončení, měli jsme ve hře hodně neurovnaných momentů. Fyzicky i nasazením problém nemám, tam to bylo dobré, ale chyběla fotbalová kvalita,“ dodal Šmejkal.

„Úvodní minuty přípravného utkání na poděbradské umělce patřily domácím Poříčanům a svoji aktivitu potvrdily vedoucí brankou. V dalším průběhu si připsal několik zdařilých zákroků brankař Schlosser. S přibývajícími minutami se hra vyrovnávala, šance vyrovnat měli Kadeřábek a Haloun, ale střelecky se prosadil až Dalekorej, když srovnal na 1:1.V závěru poločasu nedůslednost zadáků umožnila Poříčanům vstřelit branku na 2:1,“ litoval sekretář čelákovického Unionu Milan Šikl. „Po přestávce bylo vidět na obou stranách několik možností. U nás to byl Kadeřábek či Haloun. Poříčany toho dokázaly využít a skóre v jejich prospěch narůstalo. V závěru jsme již odpadli a soupeř potvrdil vysokou výhru,“ přidal Šikl. „I přes vysokou porážku bylo utkání s kvalitnějším soupeřem poučné, když odhalilo naše slabiny,“ dodal sekretář čelákovického klubu.

Branky: Makovský, Janko, Hanzl, Bím, Řehák - Dalekorej. Poločas: 2:1.

Poříčany: Šilhavý – Gajdasz, Hanzl, Kutina, Makovský – Dobřanský, Pařítzek, Řehák, Kovalov. Dukay – Janko, střídali Vymazal, Krombholz, Janda, Bím, Dvořák.

Čelákovice: Schlosser – Kolovecký Bílek, Arazim, Haloun – Skuhravý Mašek – Filip, Dalekorej, Kadeřábek – Pánek, střídali Janda, Čech, Mikoška.