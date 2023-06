Poříčanský fotbal slaví sto let. Přijede tým osobností Real Top Praha

Už je to sto let, kdy se začal hrát v Poříčanech fotbal. A v sobotu 24. června se bude toto jubileum na hřišti slavit. A půjde také o dobrou věc. Pořadatelé akce myslí na charitu. Výtěžek z oslav a exhibičního utkání Real Topu Praha by měl pomoci jedenáctileté Adriance Fialové.