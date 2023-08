Také z přípravných zápasů mají trenéři solidní pocit. „Dvakrát jsme hráli s pražskými celky, které byly fotbalové. Máme z toho dobrý dojem, soupeři chtěli hrát fotbal. Jen jsme často hořeli na neproměňování vyložených šancí. Na druhou stranu jsme v zápasech dávali dost gólů, takže věříme, že v tom budeme pokračovat. Pak by to bylo dobré,“ podotkl kouč Poříčan.

Změny v kádru nejsou před startem nové sezony nějak velké. Skončil Pařízek mladší, který je v zahraničí a Skořepa odešel do Českého Brodu. „Mrzelo nás, že Skořepa odešel, ale nikomu jsme nechtěli bránit hrát vyšší soutěž,“ hlesl Šmejkal. „Naopak přišel Koutenský ze Záp, který je nadstandardní, oživil naši hru a měl by být klíčovým hráčem. Dále jsme získali z Polabanu Nymburk Jarschela. Jeví se velice dobře, má velkou perspektivu. Je to zajímavý hráč,“ popsal oba novice trenér.

VIDEO, FOTO: Poříčany si v generálce smlsly na Lysé, daly jí šest branek

Poříčany skončily v minulé sezoně na pátém místě a toto umístění by braly znovu. „Chtěli bychom hrát v horních patrech. Když by to bylo do pátého místa, byli bychom maximálně spokojení. Uvidíme ale až v průběhu sezony. Přál bych si, abychom dávali hodně gólů a aby chodili diváci,“ přeje si Šmejkal.

Jeho tým startuje sezonu domácím duelem s Libiší. „Je to pro nás neznámá. Nevíme, zda jim odešlo hodně hráčů, nebo jestli udrželi divizní kádr. Uvidíme, s čím přijedou. Každopádně hrajeme doma, takže bereme jen tři body. V minulé sezoně se nám doma dařilo velice dobře. Takže na to chceme navázat a chceme vyhrát,“ přeje si trenér Poříčan Zdeněk Šmejkal.