Praha – Divizní fotbalisté Litole vyšli bodově i střelecky naprázdno v dalším pokračování soutěže. Naposledy nestačili na pražský Motorlet, na jehož půdě prohráli jednoznačně 0:5.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Pavel Slavíček

Od začátku to ale tak jasné nebylo. Hosté totiž v prvním poločase domácím zdatně sekundovali, kopali asi deset rohových kopů a měli jednu vyloženou šanci. A navíc kopali penaltu. Tu ale zahodil stoper Bohdan. „Naše poločasy byly jako den a noc," uvedl právě neúspěšný exekutor pokutového kopu. „První poločas byl z naší strany dobrý, navázali jsme na výkon z minulého zápasu. Rozhodně nic nenasvědčovalo tomu, že dostaneme takový výprask," řekl Bohdan.

Ale stalo. Po změně stran Sršni pětkrát inkasovali. Tři góly dostali v rozmezí 47. a 54. minuty. Tedy za sedm minut. „Ve druhém poločase byli domácí jasně lepší. Byli při chuti, my už jsme nic neměli," řekl litolský obránce. „Tímto výsledkem jsme nepotvrdili vítězství z minulého kola. Domácí byli pod vedením nového trenéra nažhaveni, my jsme jim to umožnili," dodal zklamaný Bohdan.

Litol je tak stále předposlední, na mužstvo Loko Chomutov, které je hned před ním, ztrácí už čtyři body.