„Martin Škarecký už dál pokračovat nechtěl,“ řekl za vedení nymburského klubu Lukáš Vlk. „My jsme se ve vedení bavili o tom, že jaro bylo takové bez náboje. A tím, že tady děláme fotbal už nějakou dobu, došli jsme k závěru, že by to chtělo trenéra zvenku. Tato volba byla na řadě po nějaké době. Prostě jsme dospěli k tomuto názoru,“ přidal Vlk.

Volba padla na osmatřicetiletého ostříleného fotbalistu a trenéra Ondřeje Murárika z Mladé Boleslavi. Ten ve své kariéře nastupoval třeba za Horky, Dobrovici, Semily, Varnsdorf, Benátky, Polepy nebo i Polaban Nymburk. V minulé sezoně vedl jako kouč divizní Dobrovici, kde několik kol před koncem sezony skončil. „Murárik byl prostě a jednoduše po konci v Dobrovici k dispozici. Je to mladý progresivní trenér, který by měl zapadnout do naší filozofie začleňovat naše odchovance. V Dobrovici si prošel obdobím, kdy trénoval hotové fotbalisty, možná chtěl zkusit jinou práci,“ uvedl Lukáš Vlk.

Murárik si dal na startu svého nového angažmá hodně neskromný cíl. „Chtěl bych postoupit,“ řekl osmatřicetiletý kouč. „Bylo by ale potřeba rozšířit kádr. Když přijdou zranění, měli bychom problém. A jen dorostenci by to neutáhli,“ má jasno Murárik.

Jedinou posilou je zatím Borovička z Benátek, jenže ten stále kvůli zranění netrénuje a není jisté, kdy se zapojí. Naopak Polaban opustili někteří borci. Jarschel je v Poříčanech, Roman Novotný přerušil kariéru z osobních důvodů. Kvůli škole nebude Štěpán Lojka, možný je i konec gólmana Holešovského. „Nějaká jednání o příchodu nových hráčů probíhají, ale je to zatím v plenkách,“ dodal nový trenér Polabanu Nymburk Ondřej Murárik.