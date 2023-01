Mužstvo absolvovalo první trénink v úterý 10. ledna a trénuje třikrát týdně. Součástí přípravy jsou také přípravné zápasy. Těch by mělo být celkem osm. Sedm z nich sehraje Polaban, který je v polovině sezony na třetím místě tabulky krajské I.A třídy skupiny B, na zimním turnaji v Brandýse nad Labem. Nymburk už prohrál s divizní Čáslaví 2:5 a remizoval s Velimí hrající nejvyšší krajskou soutěž 3:3. „I s divizní Čáslaví jsme sehráli dobrý zápas, šedesát minut jsme byli protivníkovi vyrovnaným soupeřem. A s Velimí to také nebylo špatné. Nedělal bych z toho vědu, uvedl Lukáš Vlk, jeden z trenérů týmu.

Kromě turnajových zápasů v Brandýse sehraje Polaban generálku s rezervou Kladna. To bude týden před startem mistrovské soutěže. „Počet zápasů je rozhodně dostačující,“ hlesl Vlk, jehož tým se tak v Brandýse utká s týmy hrajícími divizi nebo krajský přebor. „Pokud chceme zpět do krajského přeboru, není to něco, s čím bychom si neměli poradit. Tato kvalitní utkání potřebujeme,“ řekl kouč nymburského mužstva.

Obojživelník Ivo Procházka byl problémový hráč. Jako sudí vidí všechno jinak

Náplň zimní přípravy bude vlastně klasická. Nabírání fyzické kondice a herní příprava hlavně v zápasech. „Budeme se připravovat hlavně v domácích podmínkách. Museli jsme ale razantně změnit plán. Mnohonásobně se totiž zvýšila cena za pronájem umělé trávy ve Sportovním centru. My se musíme chovat ekonomicky. Jinak plánujeme také takový čtyřdenní tréninkový blok, jakési malé soustředění. Ale ještě nevíme, zda to bude doma, nebo někam vyjedeme,“ podotkl Vlk.

Nymburský tým vstoupil do přípravy téměř v totožném složení, v jakém sezonu skončil. Jen Bílek ohlásil návrat do Ostré. Naopak trenéři mají zájem o Australana Isaiaha. Ten se už také uvedl gólem do sítě Velimi a přispěl k remíze 3:3. „Vypadá zajímavě,ů prohodil na adresu potencionální nové akvizice trenér Polabanu. „Kádr se tady podařilo udržet. Ještě bychom chtěli přivést vyššího stopera, výška vzadu nám chybí,“ dodal kormidelník Lukáš Vlk.

Příprava Polabanu Nymburk

14. ledna: Polaban – Čáslav 2:5

21. ledna: Polaban – Velim 3:3

28. ledna: Polaban – Admira Praha (14, UMT Brandýs)

4. února: Polaban – Kosmonosy (14, UMT Brandýs)

11. února: Polaban – Brandýs (10, UMT Brandýs)

18. února: Polaban – Spoje Praha (12, UMT Brandýs)

25. února: Polaban – Horky (14, Brandýs)

4. března: Polaban – Kladno B