Oba poločasy skončily shodným výsledkem, o mnoho veseleji bylo v táboře nymburského mužstva. Svěřenci trenéra Lukáše Vlka totiž zasypali okresního rivala osmi banány.

„Teď jsme trošku na dobré vlně. Soupeř ale rozhodně nepůsobil dojmem, že by měl dostat osm gólů. Milovice byly velice solidním soupeřem,“ uznal kouč nymburského celku Lukáš Vlk. „V prvním poločase jsme udělali jednu hloupou chybu, po které jsme inkasovali, jinak jsme protivníka do ničeho nepustili. Naopak konečně jsme začali proměňovat šance,“ těšilo Vlka. „A to jsme si vypracovali ještě další tři nebo čtyři slibné příležitosti. Za mě to bylo dobré utkání s dobrým soupeřem, nebyl to žádný pochuďák v suchém triku,“ uvedl kouč Polabanu.

Branky Polabanu: Nepovím 3, Hobík 3, M. Novotný, R. Novotný. Poločas: 4:1.

Polaban Nymburk: Plaček – Herčík, Škarecký, Drobný – R. Novotný, M. Novotný, Kotek, Hrdlička, Vaníček – Nepovím, Ruszo, střídali Mejzr, Krušinský, Jarschel, Bartoš, Hobík, Wiehl.