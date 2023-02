„Začali jsme šíleně, zase jsme dostali gól v první minutě,“ kroutil nevěřícně hlavou Radek Hanuš, trenér Polabanu Nymburk. „Celý zápas jsme tahali za kratší konec. Soupeř nám nastavil zrcadlo, jak se dá hrát fotbal ve vyšší rychlosti, my jsme byli všude druzí. Spoje mají velmi dobrý tým, trestaly naše zaváhání, my jsme vyrobili spoustu chyb. Je na čem pracovat,“ vyprávěl po utkání Hanuš. „Mrzí mě to, že nás stále trápí množství zraněných hráčů, teď ještě na marodku přibyl Kovacs, který si něco udělal s klíční kostí,“ dodal jeden z trenérského dua Polabanu.

Branka Polabanu: Vacík. Poločas: 1:2.

Polaban Nymburk: Holešovský – Hoffmann, Filip, Daněk, Jarschel – Hrdlička, Kotek – Vaníček, M. Novotný, R. Novotný – Vacík, střídali Hobík, Wiehl, Kovacs, Lojka.