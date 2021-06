Polaban si zahraje se Sigi teamem. Slaví kulaté výročí postupu do první ligy

Velké oslavy. Fotbalový SK Polaban Nymburk si spolu se svými příznivci a fanoušky fotbalu připomene osmdesát let od postupu do první ligy. „Přijďte to s námi oslavit v neděli 20. června na hřiště na Veslák,“ lákají funkcionáři nymburského klubu diváky do hlediště. A není se co divit, bude se rozhodně na co koukat. Vrcholem oslav totiž bude přátelské utkání Polabanu Nymburk se Sigi teamem. A to nebude zdaleka všechno.

Z divizního fotbalového utkání Polaban Nymburk - Vysoké Mýto | Foto: Deník/Vladimír Malinovský

Program oslav 9.30 - soutěže pro děti a dospělé 13.30 - zápas hvězd SIGI teamu vs. Polaban Nymburk 17.00 - koncert skupiny CROSSBAND + křest klipu