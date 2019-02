Nymburk – Předlouhých jedenáct kol čekali na první bod v divizi. A ve dvanáctém pokračování se dočkali. Fotbaloví dorostenci Polabanu Nymburk porazili na svém stadionu pražskou Admiru. Jejich mladší kolegové o dvě branky prohráli.

Ilustrační foto | Foto: Foto: Deník/Vladimír Malinovský

Polaban – Admira Praha 4:1

„Do zápasu jsme vstoupili velice aktivně. Napadali jsme soupeře vysoko na jejich polovině a vyplatilo se. Soupeře jsme potrestali po jeho chybách dvěma góly. Do poločasu se nám povedlo ještě přidat jednu branku a do kabin jsme šli s tříbodovým náskokem. Druhý poločas jsme chtěli začít stejně aktivně a neinkasovat. To se nám bohužel nepovedlo a hned ve 47. minutě soupeř kopal trestný kop, který z hranice velkého vápna proměnil. Soupeři jsme dali naději a ten hned ožil. Důležitý gól jsme daly v 60. Minutě, kdy jsme z rohového kopu zvýšili na konečných 4:1. Musím přiznat, že vše bylo tak, jak mělo. Konečně se nám povedlo proměnit a potrestat soupeřovy chyby, což se nám dříve nedařilo. Obrovsky bojovný výkon nám zařídil první body. Doufám, že navážeme na výkon i v dalších důležitých zápasech,“ byl z první výhra nadšený asistent nymburského trenéra Marek Krumpholc.

Branky Polabanu: Vaníček 2, Trnečka, Procházka. Poločas: 3:0. Polaban Nymburk: Kožurik - Strnad, Zoubek, Müller, Pokorný - Procházka - Krušinský, Pacovský (46. Prouza), Vaníček, Levý (87. Prokop ) – Trnečka (83. Svatoš).

Polaban – Admira Praha 2:4

Přestože mladší dorost Nymburka prohrával v poločase o dvě branky a krátce po změně stran už o tři, nakonec i on sahal po bodu. Dvěma góly snížil, ale vyrovnání se nedočkal. Naopak hosté pojistili výhru minutu před koncem čtvrtou brankou.

Branky Polabanu: Svatoš (z PK), Kovacs. Poločas: 0:2. Polaban Nymburk: R. Procházka – Křivský, Ouředník, Kovacs, Landyš (56. Najmon), Šnejdar, Luxemburk, Bartoš, Svatoš, Jarschel (46. Krupička, 67. Neuberg), Wiehl (74. Vacík).