Změny v hráčském kádru nymburského celku jsou minimální. Každopádně jde jen o ztráty. Roman Jarschel zamířil do jiného okresního celku do Poříčan, Štěpán Lojka skončil kvůli škole a kariéru přerušil Roman Novotný, který staví dům, takže si dává pauzu. „Bohužel v kolonce příchodů zatím nic,“ ulevil si nový kouč Polabanu Ondřej Murárik.

Ten neměl na velké improvizování příliš prostoru. „Příprava byla krátká, ale u té letní to tak vždycky je. Bohužel někteří hráči se zranili nebo byli na dovolených, což pro ně samotné ani pro tým není ideální. Jinak ale kluci pracovali na sto procent a teď to budou muset ukázat na hřišti,“ uvedl kouč nymburského mužstva. „Snažil jsem se kluky poznat co nejlépe a také co nejlépe připravit, abych našel optimální sestavu,“ přidal jedním dechem.

Polaban sehrál čtyři přípravné zápasy. „Byla to kvalitní utkání i se soupeři z vyšších soutěží. A v žádném z těch zápasů jsme vyloženě nepropadli. Ale pořád to jsou pouze přípravné zápasy a až ty mistrovské ukážou, jak na tom jsme,“ je si vědom Murárik.

Pro trenéra bude tato soutěž nová, bude postupně poznávat její kvalitu i protivníky. Jaké jsou tedy cíle jeho týmu? „Já osobně bych byl spokojen s umístěním do třetího místa. A to ze dvou důvodů - že jsme oslabili a úplně ještě neznám kvalitu soutěže a soupeřů,“ přiznal kouč.

Letní přípravu tak mají fotbalisté za sebou a už vyhlíží první mistrovské utkání. V něm půjde nejen o body, ale také o velkou prestiž. Dojde totiž na souboj s velkým rivalem, celkem Bohemie Poděbrady. „No jelikož nás čeká hned první zápas derby s Poděbrady, tak čekám vyhrocené utkání a že žádný z týmů tomu druhému nedá nic zadarmo. Věřím, že se přijde podívat hodně diváků a podpoří naše kluky a odměnou jim bude naše výhra,“ doufám v dobrý začátek trenér Polabanu Nymburk Ondřej Murárik.