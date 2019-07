Polaban měl sehrát v úvodním týdnu tři zápasy. Sehrál ale jen dva. „Zápas s Horkami nad Jizerou nakonec nějak nedopadl,“ uvedl trenér nymburského mužstva Jan Buryán.

Nymburští fotbalisté tak hráli s Kutnou Horou (nováček divize) a Velkými Hamry (divize). Oba zápasy skončily výsledkem 2:1. S Kutnou Horou Polaban prohrál, druhý zápas pro změnu vyhrál. „Obě utkání splnila účel, obě jsme celkem zvládli. Po zátěži jsme rozdělili minutáž mezi všechny hráče. A to je důležité. Příprava je hodně krátká,“ řekl kouč nymburského celku.

V kádru došlo během letní přestávky k několika změnám. Čuřík odešel do Českého Brodu, Nepovím a Herčík mají namířeno do poděbradské Bohemie. Klub se také rozloučil s Kotkem. „Vojta Herčík byl méně vytížený a Luboš Nepovím je po zranění. Oba se rozhodli odejít do Poděbrad,“ přitakal kouč.

Naopak mužstvo posílí Erik Koutský z Ledče nad Sázavou, který s mužstvem trénoval už v zimě. Dále Jan Podzimek z Turnova a zapojili se končící dorostenci. „Zvláště Vaníček a Veselý odehráli dobré zápasy,“ pochválil nymburské mladíky trenér.

V tomto týdnu sehraje mužstvo Polabanu Nymburk další dva zápasy. Ve středu od 18 hodin v Čelákovicích s Meteorem Praha, v sobotu pak od 10.30 hodin doma na Vesláku s Turnovem. „Na Veslák se tým vrací po roce,“ hlesl Buryán.

Dále čeká na Nymburk pohárové utkání 3. srpna s Libčicemi na jejich trávníku, o týden později už půjde do tuhého. A Nymburk začne pěkně zostra. Čeká jej totiž okresní derby na půdě Ostré. Diváci se mají na co těšit.