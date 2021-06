Divize? Už ne. Takovou novinku si pro fotbalovou veřejnost připravili zástupci fotbalového klubu Polabanu Nymburk. Mužský A-tým už nebude pokračovat v divizi. To je definitivní rozhodnutí. Nymburský tým bude nastupovat po boku poděbradské Bohemie a Slovanu Lysá nad Labem v nejvyšší krajské soutěži. Fanoušči se tak mohou těšit na další derby.

Z divizního fotbalového utkání Polaban Nymburk - Vysoké Mýto | Foto: Deník/Vladimír Malinovský

„Je to jisté. Po zralé úvaze jsme se rozhodli, že divizi hrát nechceme,“ potvrdil informaci trenér nymburského mužstva a člen výboru Lukáš Vlk. „Abychom mohli hrát divizi, byli důstojným a konkurence schopným soupeřem dalším týmům, museli bychom posílit o tři až čtyři hráče. A na to nemáme. Druhá věc je to, že nikdo nechce prohrávat, a mladí, kteří začínají v dospělém fotbale, na to zatím nemají,“ přidal Vlk.