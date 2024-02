„Jednalo se o bojovné utkání, kde byla spoustu laciných a nevynucených ztrát. Nymburk byl aktivnější v úvodu utkání, ale kombinoval jen na své polovině, my jsme se postupem času začali dostávat do tempa, ale když už jsme se dostali k soupeřově pokutovému území, měli jsme opačné řešení v předfinální, či finální fázi. Přesto jsme si vytvořili dvě velké příležitosti, které jsme bohužel neproměnili,“ okomentoval první poločas utkání manažer poděbradského Slovanu Jan Sekera. „Druhá půle byla v podobném duchu, měli jsme více ze hry v úvodní desetiminutovce, ale to bylo na dlouhé minuty vše. Převážně se odvíjel zápas mezi vápny, kde byly laciné ztráty a občas i na můj vkus zbytečné zákroky ze strany soupeře. Nymburk zahodil pokutový kop a za nás rozhodl David Šťastný, který úspěšně proměnil trestný kop z hranice šestnáctky,“ popsal důležité momenty Sekera.

Poděbradskému týmu chybělo ještě šest hráčů – Bína, Borovička, Říha, Kaiser, Kafka a Šulc.

Tmelení týmu Bohemie se povedlo. Část vedl krupiér Králík, došlo i na afterparty

„Myslím, že jsme sehráli velice zajímavé utkání proti kvalitnímu soupeři. Věřím, že kdo se přišel podívat, utkání se mu líbilo, i když moc branek nenabídlo,“ uvedl k zápasu trenér Polabanu Nymburk Ondřej Murárik. „Utkání mělo tempo, pohledné akce střídaly bohužel i nepřesnosti v přechodové a finální fázi. Oba týmy si vytvořily spoustu zajímavých situací. Slovan byl nakonec šťastnějším týmem, když nám rozhodující branku vstřelil ze standardní situace těsně před koncem utkání,“ přidal kouč nymburského mužstva.

Branka: Šťastný. Poločas: 0:0.

Slovan Poděbrady: Hadvičák - Koutský (46. Saulich), Hypius Štěpánek – Riesz, Havrda (46. Šťastný), Švára, Bernard (46. Horák) – Jiráň, Kořínek (75. Bulíř), Zeman (75. Bernard).

Polaban Nymburk: Holešovský (46. Plaček) - Šimon, Herčík (70. Dědek), Hoffmann, Hrdlička -

Krušinský (60. Hobík), Hrbáček, Macek, J. Kovacs (55. L. Kovacs), Wiehl – Andriichuk (65. Vlasák).