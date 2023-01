„Opět se nám nepovedl vstup do utkání a po čtyřech minutách jsme prohrávali o dvě branky. Navíc se zranil Herčík, což mě strašně mrzí,“ ulevil si jeden z nymburských trenérů Radek Hanuš. „Oba góly jsme dostali po standardních situacích. Soupeř nás v prvním poločase přehrával, i když jen nakopával dlouhé míče, mezihra mu chyběla. Asi po dvaceti minutách jsme se herně srovnali, začali jsme lépe kombinovat a dařilo se nám držet míč. Po hezkých kombinačních akcích jsme dali dvě branky, které znamenali poločasovou remízu. Ve druhém poločase jsme byloi asi o trošku lepší na míči. Asi to vypadá, že nám druhé poločasy více svědčí. Dlouho nám trvá, než se rozkýváme. Soupeř měl asi dvě šance a jeden gól dal z penalty a druhý po krásné střelec ze standardky. My jsme ale pokaždé dokázali zareagovat a srovnat vývoj, což mě těší. Je to ale pořád takový syrové, máme dále na čem pracovat,“ uvedl Hanuš.

Branky Polabanu: Vacík 2, Vaníček, Kovacs. Poločas: 2:2.

Polaban Nymburk: Holešovský – Herčík, Daněk, Filip, Jarschel – Vaníček, Kotek, Hrdlička, Wiehl – M. Novotný, Vacík, střídali Mejzr, Hobík, Hoffmann, Kovacs Isaiah.