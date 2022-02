„Musím utkání hodnotit docela pozitivně, protože nám chybělo osm lidí z kádru a museli jsme to nějak poslepovat. Soupeř byl kvalitní, ale pustili jsme ho snad do jediné vážnější šance. Naopak my jsme měli čtyři nebo pět stoprocentních příležitostí, ale prostě nemůžeme dát gól. A to jsme ještě vě druhé minutě nastavení mohli skórovat, ale nám tam nic nespadne,“ litoval trenér Polabanu Nymburk Lukáš Vlk.

„Vzhledem ke složení našeho mužstva se mi náš výkon líbil. Příjemně mě úřekvapili mladíci Martin Svoboda a Jakub Filip,“ chválil odchovance kouč Vlk.

FOTO: Byla to fuška. Nymburk v oslabení vydřel výhru nad Pardubicemi

„Soupeř měl více zkušených hráčů než my a to bylo ve hře vidět. My jsme ale drželi se soupeřem krok. Nevím, jak by to vypadalo na větším hřišti, tady to byl spíše boj, hodně osobních soubojů,“ vyprávěl kouč Slovanu Poděbrady Libor Pala.

„My jsme měli dvě vyložené šance, Polaban měl zakončení více, měl tak pět šancí. Rozdíl byl vidět, ale nás těší, že jsme podali týmový výkon a dobrý výsledek. Měli jsme ve hře pasáže, kdy jsme dobře kombinovali a soupeře jsme přehrávali,“ podotkl kouč poděbradského Slovanu.

Polaban Nymburk – Slovan Poděbrady 0:0

Polaban Nymburk: Petrovič – Krušinský, Drobný, Krumpholc, R. Novotný – Wiehl, Hrdlička, Kotek, Škarecký, Jarschel – Nepovím, střídali Svoboda, Filip.

Slovan Poděbrady: Hadvičák – Sekera, Štěpánek, Borovička, Mišák – Riesz, Bernard, Hran Ca, Říha – Havrda – Šulc, střídali Sezima, Bulíř, Halík.