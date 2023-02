„Zase jsme rychle prohrávali, tentokrát to bylo asi v páté minutě,“ kroutil nevěřícně hlavou Radek Hanuš, jeden z trenérů Polabanu Nymburk. „Jinak bych řekl, že to bylo celkem vyrovnané utkání, my jsme měli asi o malinko více ze hry. Dokázali jsme ale z penalty srovnat a po standardní situaci z dorážky přidat druhý gól. Takže jsme v poločase vedli. Ve druhém poločase se nám povedlo několik akcí po stranách, ale jinak byla hra spíše neurovnaná, spíš se hrálo uprostřed hřiště,“ hodnotil zápas Hanuš. „Čekali jsme, že budeme hrát proti daleko silnějšímu soupeři, na to jsme se připravovali. Kosmonosy nastoupily spíše z hráči béčka,“ dodal nymburský kouč.

Branky Polabanu: R. Novotný (z PK), Hoffmann, Kovacs, D. Filip. Poločas: 2:1.

Polaban Nymburk: Plaček – Hoffmann, Drobný, J. Filip, R. Novotný – Hrdlička, Kotek – Wiehl, Ruszó, Vaníček – Vacík, střídali Kovacs, D. Filip, Hrbáček.