Nováček I.B třídy ze Suchdola hostil Kutnou Horu, která je po pádu z krajského přeboru pro změnu nováčkem I.A třídy. Rozdíle jedné soutěže byl patrný, hlavně po změně stran a favorit zvládl svoji roli především díky dvěma gólům Šámala. V podobném duchu i se stejným výsledkem se hrálo další okresní derby mezi Malešovem (nováček I.B třídy) a Čáslaví B. Rozdílem je fakt, že hosté rozhodli už v prvním poločase, kdy dali všechny tři branky, dvakrát skóroval Gonda. Velim hrající krajský přebor si bez větších potíží porazila s Ostro, účastníkem I.B třídy. Také tady byl vidět rozdíl dvou soutěží. Uhlířské Janovice a Říčany po minulé sezoně postoupily z I.B třídy skupiny D o soutěž výš, ale jejich souboj byl jednoznačný. Uhlíři dostali za poločas pět branek a nebylo co řešit.

Suchdol – Kutná Hora 0:3

„Kutná Hora byla lepší v šestnáctkách a to rozhodlo. Hosté byli trošku rychlejší, my jsme se snažili, ale těžko se dostáváme do šancí. Když už se do nich dostaneme, chybí nám takový drajv v koncovce. Bojovali jsme, ale nevyšlo to. Hosté dali tři góly a vyhráli,“ uvedl hrající trenér Suchdola David Čižinský.

„Postup je nad naší hru. Ta nebyla z našeho pohledu moc kvalitní. Domácí se snažili, pak ale odpadli a my jsme přidali další góly. Ve druhém poločase se projevili hráčská kvalita. Hlavně v prvním poločase hrála Suchdol dobře, ale jinak jsme měli v utkání dost šancí. Ty jsme ale nedali, na góly se dost nadřeme,“ podotkl kouč Kutné Hory Pavel Šimáček.

Branky: 14. Kulhánek, 52. a 77. Šámal. Poločas: 0:1.

Malešov – Čáslav 0:3

„Jsem spokojený. Za nás nastoupili kluci, kteří hrají třetí třídu za béčko. Proti nám nastoupila I.A třída plus kluci z krajského přeboru. Druhý poločas skončil bez branek,“ usmíval se Tomáš Frejlach, trenér Malešova. „My se připravujeme na sobotní zápas, proto jsme některé hráče šetřili,“ dodal jedním dechem.

„Bylo znát, že soupeř hraje o třídu níž a že neměl k dispozici to nejsilnější. Měli jsme další šance a utkání mohlo skončit tak sedm nula, soupeř byl bezzubý. Byli jsme lepší, měli jsme tři hráče ze širšího kádru áčka. Bylo to takové pomalé utkání, domácí bránili v deseti, občas to bylo z naší strany na náhodu,“ uvedl po utkání trenér čáslavské rezervy Vratislav Junek.

Branky: 8. a 23. Gonda, 45. Lebduška. Poločas: 0:3.

Ostrá – Velim 1:4

„Výsledek odpovídá průběhu hry, hosté byli lepší. Hráli dobře, my jsme si ale přesto vypracovali několik slibných možností, které jsme však zahodili. Velim hrála na půl plynu, ale našich asi pět velkých šancí bylo dobrých. Aspoň jsme na konci dal branku. Jinak je výsledek odpovídající,“ řekl vedoucí domácího celku Josef Červinka.

„Hrálo se převážně na půlce soupeře. Měli jsme asi patnáct šancí a dali jsme čtyři góly, soupeř měl asi čtyři šance a dal jeden gól. Splnili jsme povinnost proti houževnatě bojujícímu domácímu celku z I.B třídy,“ okomentoval postup Radim Truksa, trenér Velimi.

Branky: 88. Bílek – 34. Nejedlý, 52. Vocel, 67. Šourek, 82. Kopáček. Poločas: 0:1.

Říčany – Uhlířské Janovice 6:1

„Hrůza,“ ulevil si trenér Uhlířských Janovic Martin Dotlačil. „V páté minutě jsme prohrávali dva nula, ani jsme se nestihli rozkoukat. Před utkáním jsem opět řešil stopery - jeden na dovolené, jeden v práci a jeden zraněný. Za stavu 2:0 jsme šel Kopp sám na bránu, ale nedal. Nakonec jsme dali na 2:1, ale to bylo od nás všechno. Šance jsme měli, ale bohužel nedáme a to nás sráží dolů. Soupeř dal ze šesti šancí do poločasu pět fíků a bylo po zápase. Strašně jednoduše se soupeř dostával do naší obrany. Druhý poločas už Říčany polevily a hrály v klidu, nikam se nehnaly a zápas se dohrával,“ přidal hodnocení Dotlačil.

Branky: 2. Holub, 6. M. Sus, 32. a 37. Hýsek, 36. Klíma, 75. Hraba – 18. T. Kopp. Poločas: 5:1.