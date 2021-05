Letošní nedokončená sezona nahrává opět sehrání přípravných nebo turnajových klání. A jednou z těchto možností je právě Pohár Labe. „Turnaj ale chceme rozjet, až to bude možné naplno. Tedy i se šatnami, sprchami a podobně,“ uvedl krátce Petr Jirsa, předseda lyského fotbalového klubu. "A máme i sponzora, podle kterého jsme turnaj pojmenovali," zaradoval se Jirsa.

Fotbaloví příznivci jsou hladoví, turnaj by se tak mohl těšit velkému zájmu. A bude co nabídnout, protože letos by se do něj mělo zapojit hned šest regionálních celků. Kromě obhájce vítězství premiérového ročníku ze Semic (I.B třída) také mužstva AFK Milovice (I.B třída), Sportovní sdružení Ostrá (I.B třída), Union Čelákovice (I.A třída), Polaban Nymburk (divize) a domácí Slovan Lysá (krajský přebor).

„Chtěli jsme sudý počet týmů, aby nemusel jeden mančaft o jednom víkendu stát. Povedlo se a máme z toho radost,“ líčil své pocity Jirsa.

Přesné termíny a rozlosování turnaje zatím nejsou známy. Také hřiště se budou měnit podle domluvy jednotlivých aktérů.