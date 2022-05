Zhruba tyhle otázky se začaly honit v hlavách nejen hráčů, ale i funkcionářů Poděbrad. „Bořkovi jsem volal,“ přiznal dokonce šéf zdejšího klubu Roman Brtna.

Telefon žhavil hned, jak se novinu dozvěděl. Ovšem pozor, 33leté záložníka nelanařil. Zatím… „Popřál jsem mu do nové životní etapy mnoho štěstí a aby si užíval rodinu,“ prozradil Brtna. Samozřejmě se mu zmínil, že by o něj moc stál. „Jen jsem mu řekl, že kdyby nám chtěl pomoci a vrátit se fotbalově tam, kde začínal, tak má dveře otevřené. Je jasné, že by si zahrál třeba jen pár zápasů. Teď ale o fotbale nechce přemýšlet, fotbalu věnoval opravdu dost,“ poznamenal.

U hráčů poděbradského klubu zavládl opatrný optimismus. Možná jej vyvolala i formulace, kterou Dočkal zvolil.

„Chtěl bych oznámit, že finále poháru bude můj poslední zápas profesionální kariéry," uvedl někdejší reprezentant.

Proto si někteří z týmu, jenž působí v krajském přeboru, dělají naděje. „Na kalendáři si odškrtávám dny, kdy se přesunu do staré gardy. A jeho návrat by možná mé plány narušil,“ prohlásil s trochu nadsázky jeden z nejstarších mužů sestavy Bohemie a Poděbraďák tělem i duší Jiří Voříšek.

„Sice má Bořek za sebou stovky utkání v lize, zahraničí a reprezentaci, ale na krajské úrovni toho mám odkopáno o dost více já. Byla by to pro mě milá povinnost a čest mu pomoci v opětovné aklimatizaci,“ žertoval Voříšek.

Téma spojení Dočkala s poděbradským týmem to bylo i mezi dalšími hráči. „Zahrát si s Bořkem by pro mě bylo velkým zážitkem a splněným snem,“ vyznal se obránce poděbradského týmu Tomáš Kubánek.

Rozhodnutí sparťanského špílmachra ho nepřekvapilo. „Myslím, že je to hrozně inteligentní člověk a vyhodnotil si, že ten mediální hon, jaký tu na něj byl v posledních letech vytvořený, byl neoprávněný. Fotbalista s řešením situací na poslední třetině hřiště, jako má on, v České republice není,“ pochválil svého oblíbence Kubánek, který je velký fanouškem Sparty a aktuálně trenérem juniorky pražské Dukly.

„Pokud by za nás Bořek nastoupil, můžu mu slíbit, že po Filipovi Panákovi bych pro něj byl po dlouhé době druhým stoperem, kdo by mu v zápase přihrál po zemi do nohy, čehož si v poslední době moc neužil,“ zasmál se Kubánek.