„Prohráli jsme s průměrným týmem, protože jsme podali hanebný výkon,“ byl pořádně rozezlený trenér poděbradského týmu Ladislav Bobek.

Jeho týmu nevyšly vstupy do obou poločasů. V obou totiž rychle inkasoval. „Zklamali mě především zkušenější hráči. Místy neměla naše hra nic společného s fotbalem a já jsem z toho rozčarovaný,“ láteřil poděbradský kormidelník.

Na dva jedna sice snížil těsně před poločasem Křelina, ale to bylo ze strany hostujícího mužstva vše, co mohlo nabídnout. „Většina hráčů si musí sáhnout do svědomí, takhle se hrát nedá. Na začátku druhé půle jsme dostali třetí branku a bylo po zápase,“ uvedl Bobek. „Zklamal mě přístup hráčů, špatně jsme kombinovali, nebyli jsme důrazní. A stačil na nás pouze podprůměrný výkon,“ dodal zklamaný trenér Bohemie. (mal)

Hvozdnice – Bohemia 4:1

Branky: 4. Třešňák, 38. Nerad, 46. a 61. Woitek – 43. Křelina. Rozhodčí: Čermoch. ŽK: 0:4. Diváci: 40. Poločas: 2:1.

Bohemia Poděbrady: Kafka – Hněvsa (46. Kubánek), Suchánek, R. Hruška, Voříšek (82. Soukup) – Šusta (46. Nepovím), Bora, L. Hruška, Javorek, Novák (74. Zima) – Křelina (87. Martínek).