Jste známý jako nesmlouvavý bojovník, ze soubojů neuhýbáte. Jaké jsou nebo byly vaše nejsilnější zbraně?

Každý fotbalista má svoje silné a slabé stránky. Důležité je uvědomit si, které to jsou. Nikdy jsem nebyl žádný velký technik, ale myslím, že mou silnou stránkou byla právě bojovnost, chuť vítězit, přes svou menší výšku i hra hlavou a kdysi i rychlost. Z toho jsem vycházel a mohl tak pro mužstvo udělat něco, co techničtější hráči třeba nedělali.

Svoji kariéru jste spojil hlavně s Městcem Králové a Bohemií Poděbrady…

Začínal jsem v Záhornici a ve třinácti letech mě přesvědčil pan Jan Malina, abych přestoupil do Městce. Za to jsem mu vděčný. Dojížděli jsme tam s kamarádem na kole a to celoročně za každého počasí. Poměrně brzy jsem začal hrát za dospělé. Po několika úspěšných sezonách došlo v Městci k úpadku a sestupu z krajských soutěží. Následně na doporučení Romana Myšky jsem dostal šanci v Poděbradech. Tam jsem strávil třináct sezon a zažil svá nejlepší fotbalová léta.

Co považujete za největší úspěch vaší dlouhé hráčské kariéry?

Po sportovní stránce to byl postup do Krajského přeboru, ale tento úspěch narušily nějaké události uvnitř klubu. Spor vyústil v odchod několika spoluhráčů do Libice nad Cidlinou, takže se k tomu moc neupínám. Pěkné vzpomínky mám na zápasy s velkou diváckou návštěvou. Především na derby Městec Králové vs. Polaban Nymburk. Přišlo kolem šesti stovek diváků a já jako mladý hrál na Lumíra Mistra. Těch soupeřů s ligovými zkušenostmi bylo podstatně více, ale tento zážitek byl vzhledem k mému tehdy nízkému věku nejsilnější. Také bylo pěkné poměřit síly v rámci příprav se soupeři z divizí nebo s tehdy ještě třetiligovým Kolínem (1:2). V mistrovských zápasech s Čáslaví B zase nastupovali hráči vykartovaní ve druhé lize a ta konfrontace byla také zajímavá.

Vy sice ještě hrajete. Ale myslíte už na to, až skončíte? Chtěl byste třeba trénovat nebo pomáhat jako funkcionář nějakého klubu?

Já už jsem jednou skončil. Trénovat by mě bavilo, ale takovou časovou náročnost bych si s ohledem k rodině nemohl nebo spíš ani nechtěl dovolit. Další, co mě od trénování odrazuje, je to, že mám stále vůči sobě nějaké nároky a ty bych očekával i od svých hráčů. Obávám se, že je málo takových, co by je akceptovalo. A role funkcionáře by mě asi nenaplňovala, možná si jednou sednu ke vstupní bráně a budu pomáhat klubu prodávat vstupenky (smích).

Zažil jste na trávnících mnoho spoluhráčů. Na koho vzpomínáte nejraději?

Na spoluhráče jsem měl vždy štěstí a rád vzpomínám prakticky na všechny. S ohledem na fotbalovou i lidskou stránku musím vzpomenout na J. Malinu mladšího, Z. Hradečného, A. Saba, Z. Eliáše, K. Hospodku, J. Jiráska, J. Kohoutka, bratry Fořty, O. Exnera, L. Hrušku, J. Voříška, D. Rulce, R. Brtnu, T. Kubánka a spoustu dalších. Se všemi se vždy rád potkám. Fotbal není jen o tom, co se děje na hřišti, ale také o pozápasových „tiskovkách“ a tam někteří předváděli velké výkony (smích).

Měl jste naopak hráče nebo tým, proti kterému se vám nehrálo dobře, jehož hra vám neseděla?

Vůbec ne, toto jsem nikdy neřešil. Spíš jsem neměl rád špatná hřiště, ale tak to mají asi všichni hráči. A také jsme neměli rádi cesty k soupeřům za dálnicí D1, to bylo dlouhé, zvláště pokud to nedopadlo dobře. Nejhůře se mi hrálo o trénincích proti kamarádům – spoluhráčům. Někdy to byla větší řežba než o zápasech, ale to tak bývá když na jedenáct míst vás je třeba osmnáct.

Je něco ve vaší kariéře, na co opravdu nerad vzpomínáte?

Ano, v derby se Sokolčí jsem v souboji přetrhl Pavlu Němcovi přední zkřížený vaz. To je jediné čeho ve své kariéře opravdu lituji. Všemu předcházela „prasečina“ jeho bratra, který mě úmyslně trefil kolenem na stehno ve chvíli, kdy se hra odehrávala na druhé straně hřiště. Do následného souboje jsem šel opravdu tvrdě bez ohledu na protivníka. Nešlo o skluz a v žádném případě nešlo o úmysl soupeře zranit! Každopádně toto je okamžik, na který nerad vzpomínám a opravdu mě mrzí.

Před rokem a půl jste se po mnoha sezonách v poděbradské Bohemii vrátil do Městce Králové. Co vás vedlo k návratu?

Já jsem se původně nevracel, spíš jsem ukončil kariéru. Poslední zápasy za Poděbrady jsem hrál se záněty v kotníku, což mě donutilo skončit. Následně mě oslovil Městec, jestli bych si ještě občas nekopl za B tým. Ukázalo se, že moje zdravotní problémy způsobuje umělka a na trávě mě kotník tolik netrápí. Nakonec ještě hraji I.B třídu, s tím už jsem opravdu nepočítal.

V Městci nastupujete vedle exligisty Lukáše Hartiga. Jak se vám s ním hraje a jak velkým přínosem je pro tým?

S Lukášem se hraje velmi dobře a pro tým je rozhodně velkým přínosem. Pokud se kluci nespokojí pouze s tím, že můžou hrát vedle takového spoluhráče, můžou od něho spoustu věcí odkoukat. Hráči jako je Lukáš dokazují, že i s takovými zkušenostmi, jaké mají, je nejúčelnější hrát jednoduše a bez zbytečných složitostí a vymýšlení. Prakticky nezkazí balon.

Nyní otřásá českým fotbalem úplatkářský skandál. Co na situaci říkáte vy?

V první chvíli mě to až tak nepřekvapilo. Ovšem když začaly vylézat další informace, nestačil jsem se divit. Nyní z toho mám však pocit, že to pomalu vyšumí. Každopádně pokud si někdo někdy myslel, že je vše OK, musela ho předloňská baráž o první ligu přesvědčit o opaku. Tehdy jsem litoval starší hráče a to Vaculíka z Jihlavy a Mageru z Brna, kteří ještě chtěli pomoci svým klubům k návratu do ligy. Hráli proti „větru“.

Michal PODĚBRADSKÝ

Bydliště: Poděbrady

Narozen: 17. prosince 1978

Zaměstnání: obchodník (tiskárny/kopírky)

Znamení: Střelec

Záliby: sport obecně - aktivně i pasivně

Oblíbené jídlo: Bún bo nam bo, ale knedlo – zelo - -vepřo také neodmítnu (smích)

Oblíbené pití: voda, ale také pivo, víno a dobrý rum

Oblíbený film: Vykoupení z věznice Shawshank

Oblíbená hudba: nemám vyhraněný styl, líbí se mi Queen, U2, Matallica, ACDC, Rybičky 48