Sadská – Pátek 5:3

„Pro mě to byl první zápas po roce, když tedy nepočítám gardu,“ smál se sadský útočník Tomáš Plot. „Bylo vidět, že se všichni hledáme. Úplně špatné to ale nebylo, zahráli si mladí kluci z dorostu, takže celkově to docela šlo,“ uvedl autor dvou branek vítězů.

„Začali jsme dobře a vedli jsme dva nula. První poločas se nám povedl, ale pak přišly dvě individuální chyby a domácí srovnali. S prvním poločasem ale můžeme být spokojeni. Po přestávce jsme nezačali dobře a dostali jsme rychlé dvě branky. Špatně jsme se do hry dostávali, navíc jsme prostřídali a už to bylo z naší strany o ničem. Je vidět, že se jedná jen o přáteláky, chybí náboj a šťáva. Nebylo to maximum, co bych od hráčů očekával,“ zhodnotil výkon svého mužstva pátecký trenér Luboš Vondra.

Branky: Plot 2, Havlík 2, Vlasák – Málek, Lacina, Grospič. Poločas: 2:2.

Pěčice – Jíkev 4:4

„Na zápas jsme se sešli s obtížemi, navíc se nám při rozcvičování zranil obránce. Se soupeřem hrajícím I.A třídu jsme nezačali dobře, než jsme se rozkoukali, prohrávali jsme dva nula. Postupně jsme vsak získávali půdu pod nohama a začali hrát svou kombinační hru. Dokázali jsme brzy snížit a i když domácí po našich hrubých chybách středem obrany zvýšili své vedení, ještě do poločasu se nám podařilo zkorigovat výsledek. Domácí i po přestávce dobývali naši bránu, ale když jsme ve středu zklidnili hru, dařilo se postupně mít balon na svých kopačkách. Následně přímo z rohu hlavičkoval Másílko na bránu a od domácího hráče se balon odrazil do branky. Po zbytek zápasu se hrálo na obě brány. Ve složení, kdy nám chyběli tři hráči ze základu, jsme předvedli nebojácný výkon a spravedlivě si odvezli pomyslný bod,“ popsal průběh utkání předseda jíkevského klubu Jan Lebduška.

Branky: Klimpl 2 (obě z PK), Másílko, vlastní. Poločas: 4:3.

M. Králové – Pečky 0:4

„Pečky byly po celý zápas lepší. Byly fotbalovější a bylo patrné, že mají už více natrénováno. My jsme rádi, že jsme si konečně mohli zahrát zápas a že se nikdo nezranil. Utkání nemělo valnou úroveň, bylo vidět, že to je první přátelák a že bude chvíli trvat, než se hráči dostanou z gauče do fotbalového rytmu. My jsme navíc zkoušeli nové hráče,“ uvedl po zápase manažer královéměsteckého mužstva Roman Šádek.

V dresu jeho celku chyběli zkušení exlisté Lukáš Hartig a Radek Šírl. „Na tento zápas nebyli, chtěli jsme vyzkoušet pět nových borců. Další utkání hrajeme dvanáctého června a to už by se na hřišti mohli objevit,“ dodal manažer Městce.

Poločas: 0:4.