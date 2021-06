Sadská – Pátek 5:3

„Pro mě to byl první zápas po roce, když tedy nepočítám gardu,“ smál se sadský útočník Tomáš Plot. „Bylo vidět, že se všichni hledáme. Úplně špatné to ale nebylo, zahráli si mladí kluci z dorostu, takže celkově to docela šlo,“ uvedl autor dvou branek vítězů.

„Začali jsme dobře a vedli jsme dva nula. První poločas se nám povedl, ale pak přišly dvě individuální chyby a domácí srovnali. S prvním poločasem ale můžeme být spokojeni. Po přestávce jsme nezačali dobře a dostali jsme rychlé dvě branky. Špatně jsme se do hry dostávali, navíc jsme prostřídali a už to bylo z naší strany o ničem. Je vidět, že se jedná jen o přáteláky, chybí náboj a šťáva. Nebylo to maximum, co bych od hráčů očekával,“ zhodnotil výkon svého mužstva pátecký trenér Luboš Vondra.

Branky: Plot 2, Havlík 2, Vlasák – Málek, Lacina, Grospič. Poločas: 2:2.