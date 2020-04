Se sportováním je na nějaký čas konec. Jak se může amatérský fotbalista udržovat? Dáváte si nějaké individuální tréninky?

Myslím si, že z aktuální situace nemá nikdo radost. Ať jde o profesionální sportovce, nebo ty amatérské. Individuální plán jsme od trenéra dostali, jelikož tahle situace asi jen tak nepřejde. Máme na týden dané tři individuální tréninky. V každém máme výběh, nějaké posilování a nakonec protažení.

Při tréninku u kolektivních sportů je takovým bonusem fakt, že spolu pracuje celá skupina. Donutí se člověk trénovat naplno podle daného plánu?

Člověku chybí ta parta, kterou kolem sebe v kabině a na hřišti má. Myslím ale, že každý z nás se snaží plnit plán co jsme dostali na sto procent. Navíc když člověk trénuje sám a nikdo ho nerozptyluje, dá tomu kolikrát víc.

Co ale v době volna, když fotbalisté nemohou zajít třeba ani na kus řeči do hospody? Co s volným časem děláte vy?

To, k čemu bych se během sezony úplně nedostal. Sleduji seriály, filmy. Když to o víkendech dovolí počasí, tak s vyrazíme přítelkyní někam do přírody na výlet.

Máte za sebou zimní přípravu, která bolí. A nyní nemůžete naběhané kilometry prodat na hřišti. Jak tohle snášíte?

Na to už si každý za ty roky zvykne, že ta zimní příprava je náročná a není úplně ono. Budu mluvit asi spíš za spoluhráče, protože já toho v té bráně zase tolik nenaběhám a kilometrů tolik neprodám. Kluci v tomhle neplánovaném volnu fyzičku ze zimy určitě udrží a až se dostaneme zpátky na hřiště, budeme připraveni.

V prvním jarním kole, kdy jste v okresním derby prohráli s Ostrou, jste nastoupil v helmě á la Petr Čech. Jak se vám v ní chytalo?

Už jsem na to byl zvyklý, takže se mi v ní chytalo dobře. Po té době, kdy jí máte čtyřikrát týdně na hlavě, už to ani nevnímáte.

Setkal jste se často třeba při tréninku s tím, že vám říkali Petře Čechu?

To ani ne, kluci vesměs věděli, proč to nosím. Nějaká narážka typu, že jsem jako tankista byla, ale nic dlouhodobého to nebude.

Neomezuje vás při chytání tato ochrana?

Během zimy jsem si na ní zvykl. Ze začátku to byl nezvyk, ale po jednom tréninku vám to ani nepřijde, že na hlavě něco máte. Navíc při tréninku nebo zápase nemáte čas to nějak vnímat. Až se zase začne hrát, tak už jí s největší pravděpodobností nosit nebudu. Je to čistě jen preventivní ochrana.

Vy jste měl v průběhu podzimní části sezony autonehodu, proto teď ta helma. Jak dlouho jste nemohl do brány?

Měl jsem štěstí, že se to stalo až před posledním podzimním zápasem. Ještě větší štěstí bylo, že jsem se zotavil, všechno srostlo, až na čelist, která bude ještě chvilku potřebovat a mohl jsem hned naskočit do začátku zimní přípravy.

Těšil jste se hodně po zranění, že si znovu zachytáte?

Jen ta doba, co jsem musel být doma, byla šílená, takže do brány jsem se těšil jako malej kluk. Já si to sice nepamatuji, ale co mi říkala máma, tak celou sobotu v nemocnici jsem všechny přesvědčoval, že musím domů, protože v neděli máme zápas a já musím být v bráně.

Věříte, že se letošní sezona ještě rozjede a dohraje?

Bylo by to fajn, kdyby se dohrálo a my mohli alespoň zkusit uhrát nějaké body. Tohle by nebyl úplně konec sezony, jaký by někdo chtěl.