Kdo že to vládne nejvyšší krajské soutěži? No přece nováček ze Sokolče. Jeho výkony a především výsledky stojí za povšimnutí. Nejvíce bodů – 34. A také nejvíce nastřílených gólů – 38 (spolu s Hřebčí). To je fantastická vizitka. A mezi nejlepší střelce soutěže patří také sokolečský vytáhlý forvard Matěj Peterka, který přišel do týmu po prvním jarním kole z poděbradské Bohemie. A vedlo se mu více než dobře. Do konce podzimní části sezony stihl nasázet protivníkům jedenáct branek. Stejně jako exligista Miroslav Slepička ze Spartaku Příbram a hřebečský Miroslav Novák. Mezi kanonýry, kteří o sobě dali vědět, je také desetigólový David Snop. Čtyři branky lídra tabulky zaznamenali mladíček Jakub Provazník a Vratislav Hlaváč. To Poříčany po pádu z divize zase takovou díru do světa v krajském přeboru neudělali. Patří jim až desátá pozice. A se střílením branek je to opravdová bída – mužstvo dalo jen osmnáct gólů. V Poříčanech je střeleckým lídrem Tomáš Bím se sedmi zásahy.

11 – Miroslav Slepička (Spartak Příbram), Matěj Peterka (Sokoleč), Miroslav Novák (Hřebeč)

10 – David Snop (Sokoleč), Jan Jícha (Velim)

..

7 – Tomáš Bím (Poříčany)

4 – Jakub Provazník (Sokoleč), Vratislav Hlaváč (Sokoleč)

I.A třída – skupina B

Hned pět regionálních zástupců hraje v krajské I.A třídě ve skupině B. A nejlepší střeleckou mušku z těchto celků měl na podzim Ondřej Martínek z poděbradské Bohemie. Rozjížděl se pomaleji, ale pak dával jeden gól za druhým. Sečteno, podtrženo, má třináct zářezů na pažbě. Lepší v celé soutěži byl jen Michal Pažout z Dolního Bousova, který dal ještě o šest branek více. Martínkovi v Bohemii zdatně sekundoval rychlík Matěj Novák, svůj střelecký účet zaokrouhlil na deset přesných ran. Dařilo si i Janu Kalinovi, který přišel do Bohemie z Pátku a dal osm gólů. Stejně jako nová akvizice Polabanu Nymburk Jan Vacík. Ten je tak nejlepším střelcem svého týmu. Pět branek zaznamenali lyský hrající trenér Matěk Brabec, jeho čelákovický jmenovec Matouš, lyský rychlík Tomáš Kříž a dva borci poděbradského Slovanu – Lukáš Jiráň a Pavel Mišák.

19 – Michal Pažout (Dolní Bousov)

13 – Ondřej Martínek (Bohemia Poděbrady)

12 – Michael Azilinon (Poříčí n. S.)

10 – Petr Galuška (Poříčí n. S.), Jozef Flóro (Úvaly), Matěj Novák (Bohemia Poděbrady), Michal Ugwu (Vlašim B)

9 – Štěpán Urban (Úvaly), Vladimír Maxa (Hlízov), Zdeněk Bělík (Dolní Bousov)

…

8 – Jan Kalina (Bohemia Poděbrady), Jan Vacík (Polaban Nymburk)

5 – Matouš Brabec (Čelákovice), Matěj Brabec (Lysá nad Labem), Lukáš Jiráň (Slovan Poděbrady), Tomáš Kříž (Lysá nad Labem), Pavel Mišák (Slovan Poděbrady)

I.B třída – skupina C

Není divu, že střelci okresních celků v krajské I.B třídě skupině C patří také mezi nejlepší. Vždyť v soutěži hraje osm okresních celků. Jenže úplně nejlepším střelcem podzimu je devatenáctiletý talent z Vrdů David Švěřepa, který dal šestnáct branek. O dvě méně pak jíkevský exligista Maroš Klimpl. Semický Štěpán Jareš zatížil konto soupeřů dvanácti zásahy, o jeden méně má stálice Ostré Lukáš Dozorec. Mezi nejlepšími jsou i hráči lídra z Vykáně – Kočí dal deset branek, Hanzlík o jednu méně.

16 – David Švěřepa (Vrdy)

14 – Maroš Klimpl (Jíkev)

13 – Filip Víšek (Vrdy)

12 - Štěpán Jareš (Semice)

11 – Lukáš Dozorec (Ostrá)

10 – Jan Kočí (Vykáň)

9 – Radek Hanzlík (Vykáň), Tomáš Vlasák (Sadská), David Veselý (Jíkev)

8 – Martin Grospič (Pátek), Tomáš Fichtner (Jíkev), Matěj Kasal (Velim B), David Čemus (Sadská), David Brunclík (Pečky)