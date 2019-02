Sokoleč – Sokoleč potvrdila v osmém kole nejnižší krajské soutěže fotbalistů roli favorita a na svém trávníku porazila rezervu divizní Kutné Hory.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Pavel Slavíček

SOKOLEČ – KUTNÁ HORA B 5:2

Hosté se ujali po deseti minutách vedení, ale Sokoleč skóre otočila. Kutná Hora ještě jednou našla odpověď a srovnala, ale poté už stříleli do černého jen domácí hráči a zaslouženě zvítězili.

„Začali jsme vlažně a museli jsme to honit," nebyl spokojen se začátkem utkání domácí trenér Stanislav Košek. „Celkově to nebylo moc pohledné utkání, ale dali jsme pět gólů, takže to je zase dobrá vizitka," našel domácí kormidelník na utkání pozitiva a dodal: „Soupeř byl běhavý, což nám nesedí. My jsme ale mohli rozhodnout daleko dříve."

Branky Sokolče: Kozel, Šťastný, Hovorka, Čáp, P. Němec. Rozhodčí: Chrudimský. ŽK: 1:0. Diváci: 150. Poločas: 3:2.

Sokoleč: Podrázský – Košický, Soukup, Šťastný, Černý – Jeník (68. L. Němec), Kozel, Hruška, P. Němec – Čáp, Hovorka.

Tomáš Kubánek