Povedl se vám husarský kousek, během čtyř minut jste vstřelil hattrick. To se nestává každý den…

Je pravda, že se to moc často nestává, ale na této fotbalové úrovni je možné vidět ledacos.

Šel jste na hřiště jako střídající hráč jedenáct minut před koncem a přesto jste stihl tři góly. Když jste nastupoval na hrací plochu, říkal jste si, že byste mohl skórovat, když byl zápas zcela rozhodnutý?

Na hřiště jsem nastupoval jako obránce, takže jsem o nějakém vstřeleném gólu moc nepřemýšlel. Ovšem vinou zranění musel soupeř dohrávat v deseti a já jsem se po pokynu od trenéra posunul na pozici útočníka. Poté jsem se spíše strachoval o to, abych to spoluhráčům vepředu moc nekazil, než že bych přemýšlel nad tím, zda se dostanu k příležitosti ohrozit branku.

Jaké byly ohlasy spoluhráčů?

Ohlasy byly rozhodně pozitivní, ale spíše jsme z toho měli s klukama legraci, protože patřím mezi ty hráče, kteří při tréninku branku spíše míjí.

Musel jste něco zaplatit do hráčské pokladny?

Samozřejmě. Zrovna v tomto utkání vstřelil hattrick i jeden z mých spoluhráčů, takže nám hned po utkání náš zdravotník, který drží klubovou kasu, s úsměvem hlásil, že po tomto zápase bude pokladna pěkně nakrmená.

Už se vám někdy v minulosti stalo, že jste dal tři nebo více branek v jednom utkání?

Naposledy možná někdy v přípravce. Popravdě jsem si nemyslel, že bych se mohl někdy dočkat takového počtu branek a ještě k tomu v tak krátkém časovém úseku

Vy jste z Jíkve, ale hrajete za Křinec. Jak je to možné?

Bohužel Jíkev neměla a dodnes nemá mládežnické kategorie, proto mě rodiče v mých šesti letech přihlásili do nedalekého Křince, kde vlastně působím celou svoji „kariéru “.

Váš strýc Jan je v jíkevském klubu předsedou. Dostal jste od něj po takové kanonádě nabídku na přestup do Jíkve?

Myslím si, že nabídka asi nepřijde. Ovšem byl by to zajímavý přesun z lavičky třetí třídy na lavičku do I.B třídy.

Jaké jsou vaše záliby, komu fandíte a jaký je váš oblíbený fotbalista nebo sportovec?

Často si chodím posedět se spoluhráči na pivo a rád se účastním aktivit tomu podobným. Fandím klubu SK Slavia Praha a mezi mé oblíbené hráče patří dnes už bývalí fotbalista Ronaldinho.

Ondřej Lebduška

Bydliště: Jíkev

Narozen: 22. dubna 2002

Studuje: SOŠ informatiky a spojů a SOU

Znamení: Býk

Další oblíbené sporty: nohejbal, hokej, stolní tenis

Oblíbené jídlo: nemám

Oblíbené pití: pivo, preferuji točené

Oblíbený film: Green street hooligans

Oblíbená hudba: nemám