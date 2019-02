Pátek, Lysá n. L. – Pokud se potvrdí spekulace o tom, že některé týmy nepřihlásí I.A třídu, pak jsou fotbalisté Slovanu Lysá nad Labem téměř jasným postupujícím do této soutěže. Na druhém místě tabulky skupiny C jsou na tom ze všech ostatních skupin nejlépe. O dva body méně má Kosoř v oddělení E. I díky tomu mohou jet lyští fotbalisté do Pátku celkem v klidu. Kdo by ale nechtěl vyhrát poslední zápas sezony? Před rozlučkou? To bude chtít i domácí Pátek. Okresní derby se hraje v sobotu od 17 hodin.

PRVNÍ VZÁJEMNÝ ZÁPAS Lysé a Pátku vyhrál Slovan na svém stadionu 2:1. Podaří se Pátku soupeři porážku vrátit? | Foto: Deník

Pátek neměl dobrou první polovinu jara. Pak se zvedl a nyní předvádí dobré výkony. Porazil doma vedoucí Tuchoraz, otočil zápas v Liblicích, kde musel mazat dvougólové manko. Ale Lysá je druhá. „Na Lysou se nám docela daří. Čekám vyrovnané a bojovné utkání. Myslím si, že když podáme stejný výkon jako proti Tuchorazi, máme šanci bodovat. Nerad bych už spoléhal na to, že když budeme prohrávat, opět zápas otočíme,“ usmívá se při vzpomínce na poslední dva zápasy stoper Pátku Jaromír Bulíř.

Nelehký zápas vyhlíží také druhá strana. „Očekávám bojovné utkání. Domácím se v poslední době daří a určitě nebudou chtít na závěr sezony prohrát,“ předvídá hrající trenér lyského mužstva Václav Sosnovský, který minulý týden trefil ve třetí minutě nastavení svému týmu tři body v derby s Loučení (3:2). A taky musel Slovan dohánět ztrátu dvou branek.

TJ PÁTEK – SLOVAN LYSÁ NAD LABEM

26. kolo I.B třídy

sobota 17. 6. 2017

17 hodin

hřiště TJ Pátek

Se střílením gólů jsou na tom oba týmy hodně podobně. Zato podle inkasovaných gólů to vypadá, že to v obraně Pátku skřípe. Bude to recept pro Lysou? Nebo se podaří Pátku dobře bránit? „Nemyslím si, že to v naší obraně skřípe. Ale při pohledu na skóre je to nelichotivé. Určitě jdeme ale do zápasu s tím, že Lysou jen tak na dostřel naší brány nepustíme.“ Hledá recept na úspěch pátecký obránce.

„Musíme proměňovat vyložené šance, kterých jsme měli v posledních dvou zápasech celkem dost. Těžko jsme se pak dostávali do hry a soupeř nás dokázal trestat z brejků,“ uvědomuje si kouč lyského celku.

Je to poslední zápas sezony. Pro hráče může být těžké hledat patřičnou motivaci. „Je to sice poslední zápas, ale proti druhému týmu tabulky a před domácím publikem. Už to je pro nás motivace. Na jaře se nám nedařilo, ale chtěli jsme potrápit první dva celky tabulky. A tím odčinit jarní nepovedené zápasy,“ nabádá k ostražitosti své spoluhráče Bulíř.

„Ještě minulé kolo jsme byli stále ve hře o první místo. Na kluky poslední dva zápasy dolehl tlak a nervozita. Nehráli jsme tak dobře jako v první části jarní sezony. Teď už je rozhodnuto a my chceme zakončit sezonu výhrou,“ věří v dobrý konec Sosnovský.

V závěru sezony se mnoho týmů potýká s nedostatkem hráčů. U sobotních okresních soupeřů tomu tak není. „Nějak už jsme si zvykli, že máme na marodce spoustu hráčů a že do zápasu naskakovali nedoléčení hráči. Nyní ale poslední dvě tři kola už to bylo lepší, a tak věřím, že hráči, co nastoupí proti Lysé, nechají na hřišti vše a nebudou se poslední zápas šetřit,“ řekl Jaromír Bulíř.

„Někteří kluci mají šrámy z minulého zápasu, ale věřím, že poslední zápas si nebude chtít nikdo nechat ujít,“ dodal Václav Sosnovský.

Oba celky se dohodly na termínu 10.30 v sobotu. To však vzalo za své. Všechny týmy na druhých místech tabulek nejnižší krajské soutěže musí hrát stejně v sobotu od 17 hodin. To je logické nařízení středočeského fotbalového svazu.