A navíc má Pátek ve svém středu výborné střelce – Marek Ramšák dal v první polovině ročníku sedmnáct gólů, Martin Puk jen o tři méně. Tito dva borci zaujímají druhé a třetí místo v pořadí kanonýrů soutěže. Lepší byl už jen Pavel Pařízek z Jíkve. A Pátek nastřílel nejvíce gólů ze všech účastníků skupiny C – 48.

Snad každý tým v každé soutěži si přeje v přestávkách mezi sezonami posílit kádr nebo alespoň zvýšit konkurenci. Výjimkou není ani pátecký klub. A tomu se zadařilo, když alespoň jednoho hráče získal. „Nově jsme přivedli Jiřího Faltyse ze Strak, což byla naše priorita. V případě, že by se objevila možnost získat ještě nějakého zajímavého hráče, tak jí budeme řešit. Chceme mužstvo vhodně doplnit,“ řekl k příchodu nového borce a případnému dalšímu posílení trenér Pátku Tomáš Šercl.

Těšit ho může fakt, že z kádru nikdo neodešel. „V zimní přestávce nás nikdo neopustil. Jsme rádi, že se tým udržel pohromadě,“ řekl kouč.

Jeho celek začal přípravu hodně brzy a na jarní část sezony se chystá ve svém prostředí. „Přípravu jsme zahájili 16. ledna. A celá probíhá v domácích podmínkách v Pátku,“ přitakal Šercl, jehož družina neměla v plánu horské soustředění.

Co je hlavní náplní celé přípravy? Na co se nejvíce kouč se svými svěřenci zaměřuje? „V přípravě se zaměřujeme hlavně na spolupráci hráčů a jejich součinnost v obraně i útoku,“ prozradil pátecký kormidelník, který bude sledovat formu fotbalistů i celého mužstva v šesti přípravných duelech. Některé z nich už pátecký tým odehrál. „Celkově máme šest přípravných utkání. Čtyři se soupeři z I.A třídy a dvě se soupeři z okresního přeboru. Doposud jsme hráli s Bohemií Poděbrady (prohra 2:3), Polaban Nymburk (2:2) a Luštěnice (prohra 1:4). Čekají nás ještě soupeři Dolní Počernice, TJ Straky a na generálku se domlouvá soupeř,“ řekl Šercl.

Co čekáte od přípravných zápasů vzhledem k síle a kvalitě soupeřů a co bude pro trenéra v těchto zápasech stěžejní? „Se soupeři z vyšších soutěží chceme zjistit, zda jsme schopni jim konkurovat a co nám případně schází. Poslední dva zápasy se soupeři z okresního přeboru mají sloužit k doladění správného složení týmu na začátek soutěže,“ dodal lodivod páteckého celku Tomáš Šercl.