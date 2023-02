Obrovskou ztrátou bude pro Pátek hrající nejnižší krajskou soutěž odchod ofenzivního borce Martina Grospiče. „Bohužel nás opouští nejlepší střelec posledních sezon Martin Grospič, který odchází do Rožďalovic. Děkujeme za jeho služby a přejeme ať se daří,“ vzkázal na dálku a na rozloučenou devětadvacetiletému fotbalistovi trenér páteckého týmu Tomáš Šercl.

Ten naopak mohl přivítat na prvních trénincích jiné borce. „Naopak se nám povedlo získat Marka Ramšáka z Velimi a Ondřeje Puka z Cerhenic. Do přípravy se zapojil i Petr Šťastný, který si na podzim vybral zdravotní volno,“ pochvaluje si kouč mužstva, které po polovině sezony se sedmnácti body na deváté příčce skupiny C.

To ale ještě nemusí být konečná, další změny, lépe řečeno příchody, visí ve vzduchu. „Stále máme v jednání další hráče a uvidíme, jak dopadnou jednání s nimi i jejich mateřskými oddíly,“ přidal Šrcl.

Jeho družina odstartovala zimní přípravný dril už 17. ledna. „Během přípravy budou tréninky dvakrát týdně. Příprava bude probíhat v domácích podmínkách a bude využito hřiště s umělou trávou v Kostelci nad Černými lesy,“ uvedl pátecký kormidelník.

Kádr pro přípravu i nadcházející jarní odvety v mistrovské soutěži by měl být dostatečně široký. „Klub zatím nezveřejnil seznam hráčů, kteří do přípravy nastoupili. Do přípravy se průběžně zapojí přes dvacet hráčů včetně čtyř dorostenců a několika hráčů na zkoušku,“ předeslal lodivod týmu I.B třídy.

Hráči se ani nemusí obávat hrůzostrašných tréninkových dávek a nějakých předlouhých výběhů. „Příprava bude probíhat celá s míčem. Hlavním cílem je zapracovat na způsobu hry, který bychom chtěli v jarní části praktikovat,“ nastínil plán přípravy Šercl.

Poříčany hlásí hned několik hráčských změn. Ze Záp přijde Janko

Hráče čeká v průběhu dvou měsíců šest přípravných zápasů (Rožďalovice, Křinec, Polaban Nymburk B, Straky, Velký Osek, a jeden soupeř v jednání). „Většinou hrajeme se soupeři na okresní úrovni. Bohužel se nám nepodařilo sehnat žádného soupeře na vyšší úrovni. Nicméně vzhledem k cílům přípravy by to mělo být dostačující,“ podotkl trenér páteckého celku.

Mužstvo nejede ani na zimní soustředění. „Na soustředění nejezdíme několik let. Trénujeme v domácích podmínkách a využíváme umělá hřiště v blízkém okolí,“ dodal Tomáš Šercl.