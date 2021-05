„Pro celý Pátek se jedná o velkou událost a všichni se na ni již těšíme, a věříme, že dorazí nejen hodně mladých hráčů, ale i fanoušků. Program jsme se snažili udělat natolik pestrý, aby si každý mohl najít, co ho bude zajímat a může společně strávit v Pátku prakticky celý den,“ řekl člen výboru TJ Pátek Patrik Bartheldy.

Na celodenní akci, která se koná 10. července od ranních hodin přijali pozvání Bořek Dočkal, Vladimír Šmicer, Jan Bořil a Lukáš Magera. A nemusí zůstat jen u nich. A mužstvo Pátku sehraje přátelské utkání s Červenými Janovicemi z Kutnohorska, v jejichž dresu nastupují Martin Jiránek a především bouřlivák Tomáš Řepka. Zda dorazí i oni, to se uvidí. „Samozřejmě bude záležet na jejich pracovním vytížení,“ uvedl Bartheldy.

A nemusí zůstat jen u výše jmenovaných. „Dál mi potvrdil účast i František Straka a několik hráčů z Bohemians Praha, v čele se synem našeho trenéra A týmu Janem Vondrou,“ přidal Bartheldy.

Úvodní slovo dne si vezme starosta obce, po něm také předseda fotbalového klubu. Od deseti do dvanácti hodin bude probíhat dětský fotbalový den. Od půl jedné pak turnaj předpřípravek ročníku 2014 a mladších. Přesně ve 12 hodin začnou zápasy mladších přípravek, od 13.15 pak duely starších přípravek. V 15 hodin bude mít výkop utkání mladších žáků, starší žáci přijdou na řadu v 16.30 hodin. V půl sedmé se na hrací plochu postaví dorostenci. A tým Pátku se postaví Červeným Janovicím od 21 hodin pod umělým osvětlením.

Chybět nebude samozřejmě ani doprovodný program. Stejně jako ten fotbalový bude pořádně nabitý. V 16.15 se uskuteční slavnostní přestřižení stuhy, o patnáct minut později odhalení památečního kamene. Workshop o výchově mládeže proběhne od 14.30 do 15.30 hodin, součástí programu bude i Workshop rozhodčích OFS Nymburk – scénka Nábor „novích“ rozhodčích, „fšichni“ srdečně zváni (18 – 18.25 hodin). Pro děti bude připraven skákací hrad, pro všechny fotokoutek, o hudební doprovod se postará od 10 do 19 hodin DJ Luky. Kapela Lady & Gentlemen se o zábavu postará od 20 do jedné hodiny ranní.

Zajištěno bude pochopitelně občerstvení, po celý den bude také probíhat nábor dětí. A vstupné je dobrovolné…