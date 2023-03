Jeho kamarádi a známí se už asi nediví. Občas přijde osmadvacetiletý sympaťák s novou výzvou. Před rokem a půl s parťáky Lukášem Hruškou z Běrunic a Martinem Tůmou z Městce Králové vyrazili na kole do Chorvatska a Itálie. Letos přišel další nápad. Vasův běh ve Švédsku měřící devadesát kilometrů. „Říkal jsem si, že Jizerskou padesátku jsem jel už asi třikrát, tak je čas zkusit něco jiného. A nic známějšího na světě není. Ještě nedávno jsem si myslel, že je to nejdelší závod na světě, ale prý se jede ještě jeden ve Švédsku a ten měří dvě stě dvacet kilometrů,“ uvedl Martínek. „Přemýšlel jsem o něm, ale po těch devadesáti kilometrech jsem spadnul nohama na zem,“ smál se fotbalista Bohemie Poděbrady.

Jeden z jeho parťáků mu zůstal i pro švédský závod na běžkách. Lukáš Hruška, fotbalista Sokolče. Spolu s nimi byli ještě atlet Lukáš Fiedler a florbalový kapitán Kutné Hory Martin Hampl.

Ujet takovou porci kilometrů na běžkách není procházka růžovou zahradou. „Je to strašná porce,“ odfoukl si při vzpomínce na nedávný závod Martínek. „Měl jsem jednu krizi. Na třicátém kilometru. A ta skončila na sedmdesátém. Pak už svítila na tabuli devatenáctka, a to už bylo kousek. Od třicátého kilometru mě bolely svaly na rukách, osmdesát procent závodu jsem jel soupaž,“ uvedl Martínek.

A co další výzva, bude? „O něčem jsem už přemýšlel. Uvidíme, jestli to dopadne. Chtěl jsem udělat takovou Tour de hlavní města – Praha, Bratislava, Vídeň, Budapešť, Bělehrad. To je po rovince, to by snad šlo,“ zasmál se muž z Poděbrad. Otázka je, jestli k sobě zase někoho sežene…

Kromě toho, že má zálibu v zajímavých nápadech, mu jde také fotbal. V krajské I.A třídě je druhým nejlepším střelcem se čtrnácti zásahy. „Je to dobré, ale mohlo by to být ještě lepší,“ říká na svoji gólovou bilanci. „Na to už jsem ale zvyklí. A všichni mě znají,“ culil se Martínek.

Naposledy se trefil o víkendu do sítě Čelákovic, kde jeho tým nakonec prohrál 1:3. Skóre otevřel ve 33. minutě. A byla to parádní trefa. Gólmana Schlossera překonal téměř z poloviny hřiště. „Stál jsem asi na kruhu. Při odkopu mě trefil obránce do stehna, pak jsem mohl hned dalším dotykěm střílet. Byl to záměr, viděl jsem špatně postaveného brankáře,“ řekl kanonýr Bohemie, jehož mužstvo se nachází na páté příčce tabulky. „Mohlo to být lepší, protože jsme zbytečně ztratili body v Luštěnicích a teď v Čelákovicích. Mohli jsme být v klídku na třetím místě. Snad to doženeme,“ dodal Ondřej Martínek.