Kulatiny oslavil v prosinci, ale to mu nemohlo narušit jeho další fotbalové plány a v těchto dnech nabíral s týmem Ostré fyzickou kondici na zimním soustředění na horách. Jaký je jeho recept na fotbalovou dlouhověkost? „Tak to já nevím. Ale nevydržím dlouho nic nedělat. A nejde jen o fotbal, mám rád kolo, lyže, tenis. Asi to mám v sobě. Ale že bych třeba půl roku nic nedělat, to byl nešlo,“ usmívá se čerstvý padesátník Tomáš Birkuš.

Ten začínal s fotbalem v rodném Brandýse nad Labem, kde také jako mladý okusil druhou ligu. „To jsme byli hodně mladí. Pak přišel sešup až do divize,“ uvedl Birkuš, který momentálně bydlí v Milovicích a jenž se do Ostré vrátil po čtyřech sezonách, které strávil v Jevanech, Akumě Mladá Boleslav a Mochově. „Ani nevím, jak se můj návrat seběhl,“ hlesl vytáhlý stoper.

S týmem Záp do dotáhl z I.B třídy do divize, čtyři roky strávil v Německu, kde to podle něj bylo dobrodružství. A kde zažil nejlepší fotbalové roky? „Asi do mých třiceti let v Zápech. A pak tady v Ostré za staré party okolo Jirky Dozorce a dalších,“ podotkl Birkuš.

Fotbal ho stále baví a také má díky němu na co a na koho vzpomínat. Za svého nejlepšího spoluhráče považuje Romana Veselého, s ním hrál v Německu, Zápech i Staré Boleslavi. A kdyby měl vybrat parťáka, se kterým si toho na hřišti i mimo něj užil nejvíce, nedokázal vybrat jednoho. „To je hodně těžké a nejde vybrat jednoho člověka. Vždycky jsme byli taková zlobivá partička. Byli jsme stejně staří a stejně zlobiví,“ smál se Birkuš. „Já jsem nesměl nikde chybět.“

Dnes již padesátiletý fotbalista také zažil nejlepší sezony Ostré, které klub strávil v divizní společnosti. „To byla pecka,“ reagoval okamžitě s nadšením. „To nemělo chybu. Táhli jsme za jeden provaz a na tu dobu jsme se měli moc dobře. Zařadil bych to možná nejvýš, co se týče zázemí a všeho okolo,“ zavzpomínal Birkuš.

Přestože se jeho věk překulil přes padesátku, zatím o konci kariéry neuvažuje. „Kdy skončím? To nevím. Dokud bude držet zdraví, chtěl bych se hýbat,“ uvedl vysoký obránce.

Ten také nevyloučil, že by se v budoucnu mohl věnovat trénování. „Asi jo, už jsem něco vyzkoušel. A třeba se zase něco naskytne. Teď budu ale ještě raději na hřišti,“ dodal Tomáš Birkuš.