Pátecký fotbalový klub si připravil bohatý sportovní i doprovodný program. V tom sportovním šlo o mistrovské zápasy žáků, pak exhibice s Real Top Praha a nakonec došlo na A tým v mistrovském duelu krajské I.B třídy proti Paběnicím (1:0.). Během dne se na hřišti vystřídalo kolem pěti set přihlížejících lidí. „V tomto počasí to beru jako mega úspěch,“ uvedl manažer páteckého klubu Patrik Bartheldy s tím, že na začátku charitativního utkání silně pršelo. „Začali jsme o něco déle, o to byla organizace těžší. Začínali jsme v silném dešti, ale lidé vydrželi. Většina z nich se schovala na tribunu,“ pokračoval Bartheldy. „Při slavnostním nástupu šli s hráči i děti našeho oddílu, takže se to nakonec zvládlo a bylo to super,“ pochvaloval si člen páteckého výboru.