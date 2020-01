Fotbalisté z Poříčan už také zahájili přípravu před druhou půlkou divizní sezony. Úvodní trénink měly Poříčany 14. ledna. „Budeme trénovat třikrát týdně, plus přípravné zápasy o víkendech,“ uvedl trenér Zdeněk Šmejkal. „Většinou se budeme připravovat na umělkách v Zápech a Kostelci nad Černými Lesy. Dále pak i doma v Poříčanech,“ doplnil Šmejkal.

Ilustrační foto | Foto: Petra Ratajová

V průběhu přestávky zřejmě nastanou i změny v kádru. „Co se týká odchodů z týmu, vím zatím o Seifertovi, kterého mi ukradl táta do Velimi. Na druhou stranu jednáme o nových posilách. Týká se to pěti až šesti hráčů, tak snad to klapne,“ byl by rád trenér. „Jména ale zatím říkat nebudu,“ říká Šmejkal.