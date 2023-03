TJ Pátek 18. ledna odstartoval zimní přípravu. Hráči absolvovali první trénink. Během přípravy byly tréninky dvakrát týdně a odehrálo se pět přátelských zápasů. Příprava probíhala v domácích podmínkách a byla využita umělá hřiště v blízkém okolí. Docházka byla skvělá. Příprava hráče bavila a mají chuť do fotbalu. To mě těší. Trenér chce posunout pátecký fotbal kupředu a toho si vážím. Mrzí mě zranění Jana Bartoše, který se zranil v přípravě a na jaře týmu nepomůže.

Jak jste spokojeni s přípravnými zápasy?

Hrálo se převážně na umělé trávě, ale jsme rádi za jeden zápas na přírodní trávě. Přátelské zápasy byly s týmy ze špičky okresu Nymburku (Trnavan Rožďalovice, TJ Křinec), okresu Kolín (Velký Osek), okresu Mladé Boleslavi (Bělá pod Bezdězem) a proti TJ Straky (3. třída). Zápasů bylo dost a splnily účel. Výsledek není důležitý. Protočilo se jednadvacet hráčů, vyzkoušely se nové taktické věci a ukázalo nám to silné a slabé stránky. Celkově panuje spokojenost.

K velkým změnám došlo v hráčském kádru. Kdo tým opustil?

TJ Pátek opustil kanonýr a kapitán Martin Grospič, který v klubu působil přes tři roky. Na jaře bude působit v FC Trnavan Rožďalovice. Zpět do mateřského klubu FK Viktoria Žižkov se vrátil brankář Petr Vild, který byl stažen z hostování a dostane příležitost v B týmu hrající Pražský přebor. Zdeněk Churavý vyslyšel volání týmu Chotusice snažícího se udržet okresní přebor na Kutnohorsku. Všem hráčům děkujeme za všechno v TJ Pátek a ať se daří.

Byli jste ale hodně aktivní co se týče příchodů…

V zimní přestupovém okně jsme rozhodně nelenili a snažili se správně doplnit tým o kvalitní hráče. To se podle mě povedlo. Přišel střelec Marek Ramšák z FC Velim. Další je lehkonohý technický hráč Jan Zubák z Polabanu Nymburk. Následoval univerzál Ondra Puk ze Sokol Cerhenice. Přišel i nepříjemně hrající defenzivní záložník Patrik Mejzr z Polabanu Nymburk. A nakonec se nám podařilo přivést kvalitní brankářskou náhradu, a to Ondru Bartáka, který přichází do konce sezony z FK Čáslav.

Jaký je váš cíl do jara?

Los musíme příště nacvičit (smích). V prvních kolech nás čekají týmy ze špičky tabulky. Díváme se jak nahoru, tak dolů. Musíme svoji pozici znovu potvrzovat, chceme se dostat na pohodovou vlnu a vydržet na ni co nejdéle. Doufám, že budeme hrát fotbal, který přiláká diváky.