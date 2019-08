Přední Kopanina – Ostrá 1:3

„Chtěli jsme vstoupit dobře do utkání a to se povedlo. Celý první poločas jsme byli více na míči, lepší a soupeře jsme do ničeho nepustili a z toho jsme také dali tři hezké góly. Bohužel jsme museli nuceně dvakrát střídat a to už první půli a v poločase, a to se bohužel promítlo na naší hře druhy poločas,“ uvedl asistent trenéra Ostré Lubomír Remenec. „Hra se vyrovnala a my se přizpůsobili hře soupeře. Domácí začali být chvílemi lepší a vytvářeli si šance, ze kterých jsme dostali nakonec i gól. Z tlaku soupeře jsme si i přesto vytvořili několik vyložených šancí. Jsem rád, že jsme vyhráli a hráči se pozitivně naladili na příští týden, ve kterém se chceme dobře a kvalitně připravit na první domácí zápas v nové sezoně v derby s Nymburkem,“ popsal druhou půli Remenec.

Branky: 70. Šultes – 7. Vobořil, 17. Horák, 34. Poděbrežský. Rozhodčí: Čechlovský. ŽK: 1:0. Diváci: 100. Poločas: 0:3. Ostrá: Keller – Poběrežský, Hošťálek, Bejda, Šimáček – Fingerhut, Knobloch (46. Moudrý), Vobořil, Řezníček (71. Hudec) – Mareš (27. Smetana), Horák.

(kub)